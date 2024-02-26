الحياة القابضة للاستثمارات تخطط لتأسيس 5 كيانات تابعة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة الحياة القابضة للاستثمارات المالية، لتأسيس 5 كيانات مالية تابعة خلال السنوات العشر المقبلة بالشراكة مع مؤسسات مالية.

وقال أكرم الصواف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحياة القابضة للاستثمارات، إن الكيانات الجديدة تضم شركة لوساطة التأمين المباشر، وشركة لوساطة إعادة التأمين، وشركة استشارات تأمينية، إضافة إلى شركة للتسويق الرياضى السياحى، وشركة أخرى بالشراكة مع أحد البنوك.

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وتوقع الصواف، أن يتم الانتهاء من تأسيس 3 شركات تابعة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن الشركة تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين المباشر برأسمال مرخص به ومدفوع بقيمة 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة“الحياة القابضة” فى الشركة لن تقل عن 25%.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لضخ نحو 5 ملايين جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم خططها التوسعية فى تأسيس كيانات تابعة.

وقال إن الشركة تخطط للتوسع الخارجى فى عدد من أسواق المنطقة العربية منها الكويت والسعودية والإمارات وقطر، عبر المجموعة أو من خلال شراكات مع مؤسسات مماثلة.

وأضاف الصواف، أن الشركة تفاضل حاليا بين 3 عروض لشركات تكنولوجيا معلومات لتأسيس نظام إلكترونى للعمليات التشغيلية للشركة بصورة كاملة.