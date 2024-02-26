الحياة القابضة للاستثمارات تخطط لتأسيس 5 كيانات تابعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة الحياة القابضة للاستثمارات المالية، لتأسيس 5 كيانات مالية تابعة خلال السنوات العشر المقبلة بالشراكة مع مؤسسات مالية.
وقال أكرم الصواف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحياة القابضة للاستثمارات، إن الكيانات الجديدة تضم شركة لوساطة التأمين المباشر، وشركة لوساطة إعادة التأمين، وشركة استشارات تأمينية، إضافة إلى شركة للتسويق الرياضى السياحى، وشركة أخرى بالشراكة مع أحد البنوك.
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وتوقع الصواف، أن يتم الانتهاء من تأسيس 3 شركات تابعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن الشركة تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين المباشر برأسمال مرخص به ومدفوع بقيمة 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة“الحياة القابضة” فى الشركة لن تقل عن 25%.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لضخ نحو 5 ملايين جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم خططها التوسعية فى تأسيس كيانات تابعة.
وقال إن الشركة تخطط للتوسع الخارجى فى عدد من أسواق المنطقة العربية منها الكويت والسعودية والإمارات وقطر، عبر المجموعة أو من خلال شراكات مع مؤسسات مماثلة.
وأضاف الصواف، أن الشركة تفاضل حاليا بين 3 عروض لشركات تكنولوجيا معلومات لتأسيس نظام إلكترونى للعمليات التشغيلية للشركة بصورة كاملة.
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