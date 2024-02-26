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بيراميزا تضاعف أرباحها السنوية 6 مرات لتصل 336.3 مليون جنيه

2/26/2024 4:24:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 6 مرات خلال العام الماضي، لتصل 336.3 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 55.5 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل إيرادات 649.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

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وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكان وافق مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة لمليون سهم بإجمالي قيمة 20 مليون جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 400 مليون جنيه وليصبح عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم.

وتضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” 3.16 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 273.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 65.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 902.3 مليون جنيه، مقابل 360.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة شراء أسهم خزينة شركة“بيراميزا للفنادق” بقيمة 38.5 مليون جنيه.

وتم تنفيذ الصفقة على 500 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون جنيه.

وكانت قررت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيهًا للسهم.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم التعامل خلال الفترة من 14 حتى 20 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن مصدر تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وتضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” 8.3 مرة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 107.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 11.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 482.1 مليون جنيه، مقابل 180.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت ارتفعت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بنسبة 90.3% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 50.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 26.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات النشاط خلال الفترة لتصل 218.7 مليون جنيه، مقابل 99.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، توزيع كوبون نقدي جنيه للسهم، على أن يتم صرفه خلال شهر مايو المقبل.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

كما وافقت العمومية على شراء قطعة أرض مملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات الأقصر -تابعة- بقيمة دفترية تبلغ 6.05 مليون جنيه.

وصدقت على بيع 100 ألف سهم من حصتها في شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية -شقيقة مملوكة بنسبة 19.56%- بقيمة 100 جنيه للسهم إلى إيزيس للفنادق وذلك باعتبارها عقد من عقود المعاوضة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، السير في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

كما قرر المجلس شراء 300 ألف سهم خزينة بسعر 43 جنيهاً للسهم.

اقترح مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي.

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