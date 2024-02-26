بيراميزا تضاعف أرباحها السنوية 6 مرات لتصل 336.3 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 6 مرات خلال العام الماضي، لتصل 336.3 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 55.5 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل 1.24 مليار جنيه، مقابل إيرادات 649.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
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وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وكان وافق مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة لمليون سهم بإجمالي قيمة 20 مليون جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 400 مليون جنيه وليصبح عدد أسهم الشركة 20 مليون سهم.
وتضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” 3.16 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 273.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 65.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 902.3 مليون جنيه، مقابل 360.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة شراء أسهم خزينة شركة“بيراميزا للفنادق” بقيمة 38.5 مليون جنيه.
وتم تنفيذ الصفقة على 500 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون جنيه.
وكانت قررت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيهًا للسهم.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم التعامل خلال الفترة من 14 حتى 20 أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن مصدر تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.
وتضاعفت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” 8.3 مرة خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 107.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 11.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 482.1 مليون جنيه، مقابل 180.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت ارتفعت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بنسبة 90.3% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتصل 50.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 26.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات النشاط خلال الفترة لتصل 218.7 مليون جنيه، مقابل 99.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، توزيع كوبون نقدي جنيه للسهم، على أن يتم صرفه خلال شهر مايو المقبل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما وافقت العمومية على شراء قطعة أرض مملوكة لشركة بيراميزا للمنتجعات الأقصر -تابعة- بقيمة دفترية تبلغ 6.05 مليون جنيه.
وصدقت على بيع 100 ألف سهم من حصتها في شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية -شقيقة مملوكة بنسبة 19.56%- بقيمة 100 جنيه للسهم إلى إيزيس للفنادق وذلك باعتبارها عقد من عقود المعاوضة.
وكان قرر مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا”، السير في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية.
كما قرر المجلس شراء 300 ألف سهم خزينة بسعر 43 جنيهاً للسهم.
اقترح مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية“بيراميزا” توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي.
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