الإمارات تتوقع زيادة نشاط اقتصادها بعد مغادرة القائمة الرمادية

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب الإمارات زيادة نشاط التجارة والأعمال والانفتاح، بعد الخروج من“القائمة الرمادية” التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف)، وفق تصريحات وزير الاقتصاد عبدالله المري لتلفزيون“بلومبرج” اليوم الاثنين.

وقال المري إن الدولة طالما ركزت على بناء القدرات وتطوير الكفاءات، والتأكد من عمل الحكومة بأكملها بشكل متضافر للخروج من القائمة، كما أشار إلى أن الدولة تعتزم زيادة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأنها وقعت 45 طلباً حتى الآن.

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وتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4% و5% خلال العام الجاري، لكنه يعتقد مواجهة بعض التحديات، وإن كانت ضئيلة، مشيراً في هذا الصدد إلى تزايد قوة الدرهم الإماراتي بفضل ربطه بالدولار الأميركي.

أشار المري أيضاً إلى أن الدولة تستهدف تواجد مليون شركة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وأنها تسعى إلى زيادة المعروض العقاري في السوق خلال السنوات المقبلة.

إنجاز ملحوظ

بشكل منفصل، قالت“فاتف” في بيان يوم الجمعة الماضي إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة للمراقبة المتزايدة، وأشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدلة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يخص أوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها“فاتف” في فبراير 2022.

كانت الإمارات إحدى 3 دول في الشرق الأوسط جذبت الأثرياء الروس بقوة بعد غزو أوكرانيا في 2022، ما ساعد الدولة الخليجية في تجنب الآثار الاقتصادية المشابهة التي حدثت في دول أخرى مُدرجة على القائمة الرمادية.

شددت البنوك الإماراتية التدقيق في معاملات مواطنين من عدة جنسيات، من بينهم روس، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى مغادرة القائمة.

من المفترض أن يلاقي رفع الإمارات من القائمة الرمادية ترحيباً من البنوك الأميركية بالأخص، حيث يقوم عدد منها بعمليات كبيرة داخل الدولة. لا سيما أن تلك البنوك قد عانت في ظل زيادة تكاليف الامتثال من الإدراج على القائمة الرمادية، ما اضطر بعضها إلى إسناد مزيد من المهام إلى الهند.





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