عربية أون لاين تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى

تعتزم شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، العمل بخدمات جديدة على رأسها التوقيع الإلكترونى و”KYC اعرف عميلك”، بالإضافة إلى تداول السندات وشهادات الإيداع الدولية بدايةً من الربع الثانى، حتى نهاية العام الجارى، بهدف توفير أفضل خدمة لعملائها.

قال معتز عشماوى، العضو المنتدب بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تعمل على إطلاق 6 خدمات جديدة بجانب تدشين تطبيق إلكترونى جديد للتداول بنهاية العام الحالى، ليتوافق مع توجهات البورصة فى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية للشركات وإنشاء نظام جديد للتداول بالبورصة.

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كما تخطط الشركة التوسع فى فروعها لنحو 3 إلى 4 فروع بالمحافظات خلال العام الجارى، كما تهدف أن تصل للمراكز الخمسة الأولى بترتيب تعاملات شركات السمسرة بالبورصة المصرية، بدعم من الأداء القوى للشركة والمنتجات التى توفرها للعملاء الأفراد تحديدًا، بحسب ما ذكره“عشماوى” فى مقابلة مع“البورصة”.

وارتفع حجم تداولات“عربية أون لاين” بنهاية 2023 بنحو 182.5% لتسجل 56.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 20 مليار جنيه خلال 2022، مما نتج عنه قفزة فى أداء الشركة لتحتل المركز السادس بنهاية العام الماضى، مقارنة بالمركز العاشر بنهاية العام السابق له.

أضاف عشماوى، أن الشركة تركز بشكل كبير على البنية التحتية التكنولوجية، وخاصة فى إطلاق منتجاتها الجديدة.

وأوضح عشماوى، أن“عربية أون لاين” تستهدف جذب العديد من المؤسسات ذوى الملاءة المالية القوية خلال الربع الجارى، وخاصة المؤسسات الأجنبية للاستثمار فى البورصة.

وأشار إلى أنه بالفعل هناك عدة صفقات بسوق خارج المقصورة مع مؤسسات أجنبية يتم التفاوض عليها خلال الوقت الحالى، على أن يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، على أن تكون خاصة بشركات بالقطاع المالى غير المصرفى والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى قطاعى الأسمنت والأدوية.

وأوضح أن خدمة الروبو أدفايزور ممتازة ولها مستقبل واعد فى صناعة الاستثمارات المالية، كما أنها لن تكون بها أى مخاطر غير اعتيادية، لكن لن يستوعبها السوق سريعًا موضحًا أن الطلب الفعلى على الخدمة سيبدأ من العام المقبل، حال إتاحتها العام الجارى.

وتوقع عشماوى، أن تحقق مؤشرات البورصة نموًا خلال العام الجارى بدعم من معدل العائد على أدوات الدخل الثابت السلبية، حيث يعد أعلى عائد يحصل عليه المستثمر من البنوك 27% مقابل معدلات تضخم مرتفعة بلغت 31.2% بنهاية يناير، مما ينتج عنه معدل عائد حقيقى بقيمة سالبة تصل 4.2%، وبالتالى سينتج عنه تآكل فى رؤوس أموال المستثمرين.

وتابع أن انخفاض قيمة الجنيه جعل من البورصة أحد أهم أدوات الاستثمار خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن العوائد التى حصل عليها المستثمرون خلال العام الماضى شجعت عملاء جدد على الاستثمار فى الأسهم، لافتًأ إلى أن هناك أوراقا مالية حققت معدلات نمو بلغت 2000%، كما صعد المؤشر بنحو 70.5% على أساس سنوى.

ولفت إلى أن غالبية صناديق الاستثمار فى الأسهم حققت عوائد أعلى من 70% بنهاية العام الماضى، مما يجعلها جاذبة بشكل أكبر من الاستثمار فى الشهادات وأذون الخزانة والسندات مرتفعة العائد.

ولفت عشماوى، إلى أن الوقت الحالى، هو الأمثل للاستثمار فى البورصة المصرية للتحوط من التضخم، موضحًا أن التذبذبات الحالية لا تمثل مخاطرة كبيرة، خاصة وأن البورصة المصرية تتفاعل إيجابيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد أنه لا يزال هناك بعض القطاعات الاقتصادية غير ممثلة فى السوق بشكل كبير، وعدد الشركات المقيدة أقل بالمقارنة مع الأسواق المجاورة.

وأكد أن طرح الكيانات الكبرى كبنكى القاهرة والعربى الأفريقى، وشركة بتروجيت وشركات القناة ودمياط وبورسعيد للحاويات، سيعمل على زيادة عمق السوق مما يزيد من رأس المال السوق.

وأوضح أن انخفاض عدد الشركات المدرجة بالسوق المصرية وتمثيل القطاعات يحجم التغطية البحثية المتاحة فى السوق المصرى، ويؤثر على تقييم الشركات محل الاستحواذ.

وأضاف أن هناك استثمارات أخرى جيدة كالاستثمار فى صناديق المعادن والذهب والحصص العقارية، مشيرًا إلى أن التنوع فى المحافظ بين الاستثمارات المختلفة يقلل من المخاطر ويعظم من العائد، كما يقلل من احتمالية هبوط الأسواق المالية.