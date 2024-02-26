((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة

تستهدف شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، زيادة أعداد المستثمرين المصريين بالبورصة بدلاً من 2% من إجمالى تعداد السكان، فى الوقت الحالى إلى 50% خلال الفترة المقبلة، عن طريق جذب عدد كبير من الأسر، على غرار ما يحدث فى عدة دول ذات الاقتصادات المتقدمة.

وأشار أحمد حمودة، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن الشركة تواصل جهودها لزيادة وعى كافة الأسر المصرية، لافتًأ إلى أن هناك مئات الآلاف من المستثمرين الجدد دخلوا السوق بالفعل خلال العام الماضى، وفقًا لما أعلنته البورصة المصرية.

موضوعات((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى “بيراميزا” تضاعف أرباحها السنوية 6 مرات لتصل 336.3 مليون جنيه

وأوضح لـ ((البورصة))، أن الشركة قادرة على جذب المستثمرين المتمرسين والشباب على حدٍ سواء، موضحًا أن“ثاندر” استحوذت على نحو 88% من المستثمرين الجدد بسوق الأسهم خلال 2023 بواقع 150 ألف عميل، مشيرًأ إلى أن استراتيجية الشركة تركز على التثقيف الاستثمارى وتبسيط المحتوى المالى، بالإضافة إلى الاعتماد على البيانات والتجاوب مع احتياجات الجمهور بفئاته المتنوعة وعلى رأسها الشباب.

لفت إلى أن الشركة وجهت أكثر من نصف إجمالى استثماراتها مؤخرًا لصالح البنية التكنولوجية، مما مكنها من بناء فريق تكنولوجى خاص بها، وساعدها فى زيادة حجمها أكثر من 10 مرات خلال عام 2023 فقط.

أوضح أن الشركة جمعت استثمارات بقيمة 22 مليون دولار فى كل جولاتها التمويلية التمويلية السابقة، مؤكدا سعى“ثاندر” لتصبح أفضل بنك استثمار مصرى، عن طريق إضافة منتجات استثمارية جديدة لتناسب جميع المستثمرين.

وأضافت الشركة منتجين اثنين لمحفظتها خلال الآونة الأخيرة وهما صندوق الاستثمار فى الذهب“AZ GOLD” بالتعاون مع شركة أزيموت لإدارة الاستثمارات، وصندوق الأسهم المتوافقة مع الشريعة“NM” بالتعاون مع شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.

ولفت حمودة، إلى أن الشركة تؤمن بأن تمكين المعلومات والبيانات له أهمية كبيرة فى استمرار السوق، ولذلك أطلقت خدمة“رامبل” بنهاية العام الماضى، والتى توفر للمستثمرين نصائح للاستثمار مما يجعل منتجات الشركة متكاملة لتكون مصدر المستثمر بداية من التعليم وتوجيه قراراته الاستثمارية بشكل أفضل.

وتابع أنه مع النمو الهائل الذى شهدته الشركة خلال العام المنصرم، تزداد المسؤولية على الإدارة لاستيعاب عدد العملاء المتنامى، ولذلك تعمل الشركة على تحسين البنية التحتية التكنولوجيا بشكل أقوى، وتتعاون مع جميع الأطراف للتأكد من قدرتها على تلبية الطلبات.

الشركة تستهدف التوسع إقليميًا، حيث تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة ضخمة تحتوى على نحو 400 مليون شخص مرتبطين بلغة واحدة وثقافة متشابهة، وترى“ثاندر” أن لديها الفرصة لتكون أحد اللاعبين بالمنطقة للحصول على هؤلاء العملاء المرتقبين، بحسب“حمودة”.

وصرح بأن الشركة تعتزم التوسع فى السعودية والإمارات، وتعمل للحصول على تراخيص العمل بالسوقين، بشكل رئيسى.

وأضاف أن ما يميز“ثاندر” أنها منصة استثمارية تحتوى على كل المنتجات وتخدم جميع فئات المستثمرين، كما أن لها جهود تعليمية ومحتوى على منصات التواصل الاجتماعى يعمل على تبسيط المصطلحات الاستثمارية وجعلها أقرب للمستثمر.

وتقدمت الشركة بطلب رسمى لهيئة الرقابة المالية للحصول على ترخيص التوقيع الإلكترونى حرصًا منها على تسهيل فتح الحسابات للعملاء، فى إطار مواكبة الإنجازات والتهسيلات التشريعية الذى تقوم به الهيئة فى مجال التحول الرقمى.

أكد حمودة أن“ثاندر” تنوى زيادة حصتها السوقية من تعاملات المؤسسات خلال الفترة المقبلة، كما أنها منفتحة لأى تعاون يمثل قيمة مضافة لمستخدميها.

وانضمت الشركة للعشرة الكبار، فى ترتيب تعاملات شركات الوساطة المالية خلال العام الماضى بقيمة تداولات نحو 54.6 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه خلال عام 2022، وتجاوزت قيمة تداولاتها نحو 18.4 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى.