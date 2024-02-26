جولدمان ساكس يرفع توقعاته لذروة سعر خام برنت خلال الصيف إلى 87 دولاراً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع مصرف“جولدمان ساكس” توقعاته لذروة سعر خام“برنت” خلال الصيف القادم، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع بقليل.
وقال المصرف في مذكرة صدرت أمس الأحد، إنه رفع توقعاته لذروة سعر خام“برنت” القياسي خلال صيف عام 2024 بمقدار دولارين إلى 87 دولاراً للبرميل.
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وأوضح أن وتيرة السحب من مخزونات النفط التجارية البرية في دول المنظمة تسارعت بأكثر من المتوقع إلى حد ما، حيث أدى تحويل مسارات الإمدادات بعيداً عن البحر الأحمر في زيادة المخزونات العائمة.
ويتوقع“جولدمان ساكس” أن تظل أسعار خام“برنت” ضمن نطاق 70 دولاراً و90 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التقلبات الأكثر هدوءاً في الأسعار رغم الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعكس ضعف علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وذكر المصرف أن الطاقة الفائضة لدى دول تحالف“أوبك+” سوف تسمح بمعالجة اختلالات السوق في معظم السيناريوهات، ومن المرجح أن يعوض النمو القوي للإمدادات من خارج“أوبك” النمو القوي للطلب العالمي.
كما أبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.5 مليون برميل يومياً، مع تعويض زيادة تقديراته لنمو الطلب في كلاً من الهند والولايات المتحدة لخفض توقعاته لنمو الطلب الصيني.
وأضاف المصرف أنه يتوقع إعلان“أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج في أوائل مارس للحفاظ على عجز معتدل في إمدادات السوق، والذي يرى أنه يبلغ 0.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول، على أن يتقلص إلى 0.4 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، على أن يبلغ متوسط سعر برميل خام“برنت” 80 دولارًا في عام 2025.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107898906
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