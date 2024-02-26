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جولدمان ساكس يرفع توقعاته لذروة سعر خام برنت خلال الصيف إلى 87 دولاراً

2/26/2024 4:24:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع مصرف“جولدمان ساكس” توقعاته لذروة سعر خام“برنت” خلال الصيف القادم، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع بقليل.

وقال المصرف في مذكرة صدرت أمس الأحد، إنه رفع توقعاته لذروة سعر خام“برنت” القياسي خلال صيف عام 2024 بمقدار دولارين إلى 87 دولاراً للبرميل.

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وأوضح أن وتيرة السحب من مخزونات النفط التجارية البرية في دول المنظمة تسارعت بأكثر من المتوقع إلى حد ما، حيث أدى تحويل مسارات الإمدادات بعيداً عن البحر الأحمر في زيادة المخزونات العائمة.

ويتوقع“جولدمان ساكس” أن تظل أسعار خام“برنت” ضمن نطاق 70 دولاراً و90 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التقلبات الأكثر هدوءاً في الأسعار رغم الحربين الدائرتين في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعكس ضعف علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وذكر المصرف أن الطاقة الفائضة لدى دول تحالف“أوبك+” سوف تسمح بمعالجة اختلالات السوق في معظم السيناريوهات، ومن المرجح أن يعوض النمو القوي للإمدادات من خارج“أوبك” النمو القوي للطلب العالمي.

كما أبقى“جولدمان ساكس” على توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.5 مليون برميل يومياً، مع تعويض زيادة تقديراته لنمو الطلب في كلاً من الهند والولايات المتحدة لخفض توقعاته لنمو الطلب الصيني.

وأضاف المصرف أنه يتوقع إعلان“أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج في أوائل مارس للحفاظ على عجز معتدل في إمدادات السوق، والذي يرى أنه يبلغ 0.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول، على أن يتقلص إلى 0.4 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، على أن يبلغ متوسط سعر برميل خام“برنت” 80 دولارًا في عام 2025.


المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107898906

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