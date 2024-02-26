((سى اف آى)) تعتزم تطوير تطبيق إلكترونى لعملائها

تستهدف شركة الاعتماد المالى للسمسرة،“سى اف آى”، فتح نحو 3 جديدة فروع خلال العام الجارى، على أن تتركز الفروع فى منطقة الدلتا، كجزء من خطة الشركة التوسعية لجذب المزيد من العملاء فى السوق المصرى، بحسب ما كشفه سامح العزب العضو المنتدب للشركة فى حوار مع“البورصة”.

أوضح العزب، أن مستهدفات الشركة حاليا تكمن فى زيادة حصتها السوقية والتوسع فى المحافظات، بعدما مثل عام 2023 فترة تعارف السوق المصرى على اسم“سى اف آى” كشركة سمسرة جديدة، منذ بدأت عملياتها فى مصر.

موضوعات((ثاندر)) تستهدف جذب ملايين العملاء للاستثمار فى البورصة “عربية أون لاين” تخطط لإتاحة 6 خدمات جديدة لعملائها خلال العام الجارى “بيراميزا” تضاعف أرباحها السنوية 6 مرات لتصل 336.3 مليون جنيه

ودخلت“سى إف آى العالمية” السوق المصرى عبر الاستحواذ على شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية لتصبح شركة الاعتماد المالى الاستثمارى لتداول الأوراق المالية، ضمن خطتها التوسعية دولياً وتطلعها لتعزيز التوسع الإقليمى المستمر، بعدما رفعت رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه.

كشف أن مساهمى الشركة منفتحين على فكرة زيادة رأس المال فى أى وقت إلى الحجم الذى يحتاجه السوق، وقد تقوم الشركة بزيادة رأس المال على المدى القصير، إذا شهد السوق المزيد من التوسعات فى أحجام التداول، واحتاجت الشركة لضخ المزيد من الأموال لتلائم تطور السوق.

ولفت إلى أهمية قرار هيئة الرقابة المالية بشأن زيادة رؤوس أموال شركات التداول فى الأوراق المالية من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه هذا القرار جاء متأخرًا 10 سنوات عما كان مطلوبًا، فشركات السمسرة يجب أن تتمتع بمركز مالى قوى، وملاءة مالية قوية، لتستطيع تقديم خدماتها على أفضل وجه.

وتابع أن عمليات شركات السمسرة مرتفعة التكلفة سواء من حيث إنشاء البنية التحتية، أو العمالة، أو تكلفة الصيانة والاشتراكات، فإذا لم تتوفر ملاءة مالية قوية لن توفر الشركات خدمات مناسبة للعملاء، والحل للشركات غير القادرة على استيفاء الشروط أن تندمج مع بعضها.

وأشار إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على تراخيص الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار من الهيئة، وأنها حاليا تملك جميع رخص السمسرة المتاحة، إلا أنها تنوى الحصول على رخصة تداول المشتقات المالية، عبر التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون من أولى الشركات التى تحصل على تلك الرخصة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدارها.

وأضاف أن الشركة فى انتظار انتهاء الإجراءات لتحديد آليات تداول المشتقات فى البورصة المصرية، حيث مازالت بعض الأمور لم تنته بعد مثل إقرار شركة تسويات العقود وغيرها من الأمور التى تحتاج للحسم خلال الفترة القادمة.

وتابع أن“سى اف آى” تعتزم إطلاق حملات توعية ودورات تدريبية لتعليم المستثمرين كيفية التداول فى سوق المشتقات المالية، وحساب قيمة العقود الآجلة، وكيفية تحقيق أرباح من خلالها، فنظرًا لحداثتها فى السوق المصرى يستوجب المزيد من نشر التوعية والمعرفة بها، حتى تجذب أكبر عدد من المتعاملين.

وأشار إلى أن خطة إضافة نشاط تداول السندات ضمن خدمات الشركة، لن تكون على المدى القصير، وعلى الأرجح لن تكون خلال العام الجارى، وإنما تنتظر“سى اف آى” أن ينشط سوق السندات، وتزداد أحجام التداول عليه، بالشكل الذى يستدعى إنشاء شركة جديدة لتداول السندات.

وكشف العضو المنتدب، أن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة تحرير العقود الإلكترونية، لتكون ضمن الخطة التطويرية التى وضعتها لتطوير التطبيق الخاص بها، والذى يشمل مختلف خدمات التداول على الأسهم.

ذكر أن فريق التطوير لدى“سى اف آى” يعمل على إنشاء تطبيق مطور داخل الشركة خاص بها، مشيرًا إلى أن ذلك هو الحل لتتفادى الشركات المشكلات والأعطال فى التطبيقات الإلكترونية وتأخر تنفيذ العمليات، وتتحكم فى كيفية التعامل معها.

ودعا شركات الأنظمة الإلكترونية والبرمجة إلى تطوير المزيد من المنتجات، مشيرًا إلى أنه بوجود عدد أكبر من المنتجات، ودخول شركات جديدة للسوق، ستدفع المنافسة لتوفير منتجات قوية فى السوق، وستحاول شركات السمسرة الاستفادة من دخول الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات.

أوضح أن الشركة تسعى لتكون من ضمن أول 10 شركات وساطة فى الأوراق المالية خلال عامين، بحلول عام 2026، نظرًا لحداثة الشركة، وصعوبة الوصول إلى هذا الترتيب فى العام الأول، ولكنها تعمل باستمرار على زيادة عدد العمليات، وخاصة فى سوق صفقات خارج المقصورة.

أشار إلى أن هناك فرصا عديدة فى البورصة المصرية خلال العام الجارى متوقعًا أحجام تداول كبيرة، والمزيد من النمو لأسهم الشركات المدرجة، لتكتمل مسيرة الأرباح التى حققتها خلال العام الماضى، موضحًا أن الأسهم مازالت تتداول بأقل من قيمها العادلة، كما أنها سريعة التأثر بأسعار الدولار، ويقوم السوق بإعادة تسعير نفسه باستمرار ليتلاءم مع الزيادات فى أسعار العملة الصعبة.

وتابع أن السوق بانتظار العديد من الأحداث القادرة على الرفع من قيمته، ومن بينها صفقات من برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة، ورغم تغير مفردات البرنامج كل فترة، إلا أن وجود طروحات جديدة بشكل عام يضيف بعدا إيجابيا للسوق، بإضافة المزيد من الفرص الاستثمارية، جاذبا سيولة نقدية للسوق.

وأضاف أنه هناك أيضا العديد من القرارات والمنتجات التى تعمل عليها البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مثل سوق تداول الحصص العقارية، والتى لديها إمكانيات كبيرة فى السوق المصرى، فالمواطن المصرى بطبعه يميل إلى الاستثمار العقارى، وتوفر ذلك السوق سيتيح له سهولة التداول، وسييسر عمليات البيع والشراء، ويرى أنها ستجذب رؤوس أموال مرتفعة سواء من داخل أو خارج مصر.

وذكر أن سوق المشتقات المالية وتداول العقود الآجلة، سيجذب شريحة واسعة من المضاربين، ستعمل على تنشيط السوق، وكلما دخلت منتجات جديدة، وتم طرح المزيد من الشركات، ستتوفر للسوق مقومات أكثر للنمو خلال العام الجارى، والسوق حاليا فى أفضل حالاته، وبه فرص كبيرة لشركات السمسرة، موضحا أن الفرص الاستثمارية الحالية تكمن فى القطاعات التصديرية، وقطاع العقارات، وأى قطاع قادر على جذب سيولة دولارية.

وقال إن التعويم القادم سيكون له تأثير إيجابى على السوق، حيث سيعيد تقييم أسهم الشركات، كما أن السوق سيتجيب لأخبار دخول المزيد من التدفقات النقدية بالعملة الصعبة إلى السوق، والمشروعات القائمة، التى من شأنها أن تجذب المزيد من السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن خبر التعويم قد أثر بالفعل على السوق عندما ارتفع سعر الدولار فى الأسواق الموازية إلى نحو 70 جنيها، لذلك التأثير خلال الفترة القادمة، لن يكون كبيرًا.

وأشار إلى أن الطرح فى البورصة يمثل بدائل تمويلية مناسبة للشركات فى الوقت الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فبالرغم من ارتفاع تكلفته لارتفاع المخاطر، إلا أن البورصة استطاعت أن ترتفع بشكل كبير خلال العام الماضى متجاهلة الارتفاع فى الفائدة، إذ مثلت فرصة للمستثمرين للتحوط من الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن الشركة تحاول الاستفادة من تواجد فروع للشركة الأم فى أكثر من دولة أجنبية، لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن السوق بحاجة إلى تعديلات توفر للمستثمرين سهولة خروج أموالهم، ليستطيعوا تحويل أرباحهم أو أو جزء من رؤوس الأموال، حين تحقيق أهدافهم الاستثمارية، خارج البلاد، بالإضافة إلى توفر السيولة الدولارية لتسهيل عملية الخروج من السوق.

من ناحية أخرى، ذكر أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية قد تؤدى إلى انكماش السوق، موضحًا أن وجود تسهيلات ضريبية يعنى المزيد من الانتعاش للسوق، حيث يعكس إضافة ضرائب على التعاملات مزيداً من التضييق.