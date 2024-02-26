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غوتيريش: القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على غزة

2/26/2024 4:19:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات".

وأضاف غوتيريش في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ55 لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف، أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل قتل عشرات آلاف المدنيين في غزة.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته"، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب "لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى".

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