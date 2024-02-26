غوتيريش: القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والهجوم الإسرائيلي الشامل على مدينة رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات".
وأضاف غوتيريش في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ55 لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف، أن القانون الدولي الإنساني معرض للتهديد في ظل قتل عشرات آلاف المدنيين في غزة.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، موضحا أن وجود وكالة الأونروا أساسي هناك من أجل توزيع المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "افتقار مجلس الأمن لوحدة الصف بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته"، لافتا إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب "لكن دون مؤسسات وهو ما يسبب فوضى".
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