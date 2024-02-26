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مستعمرون يهدمون سلاسل حجرية ويدمرون أشجار كرمة جنوب بيت لحم

2/26/2024 4:19:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم- هدم مستعمرون، اليوم الاثنين، سلاسل حجرية، ودمروا أشجار كرمة في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، أن مستعمرين اقتحموا منطقة خلة النحلة، وهدموا سلاسل حجرية، ودمروا حوالي 20 شجرة كرمة، في أرض تابعة لعائلة عياش.

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