مستعمرون يهدمون سلاسل حجرية ويدمرون أشجار كرمة جنوب بيت لحم

مستعمرون يهدمون سلاسل حجرية ويدمرون أشجار كرمة جنوب بيت لحم
التاريخ
2/26/2024 4:19:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم- هدم مستعمرون، اليوم الاثنين، سلاسل حجرية، ودمروا أشجار كرمة في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، أن مستعمرين اقتحموا منطقة خلة النحلة، وهدموا سلاسل حجرية، ودمروا حوالي 20 شجرة كرمة، في أرض تابعة لعائلة عياش.
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