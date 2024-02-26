خلق فرصة عمل و يحافظ على التقاليد: أبو مهدي، صانع حلوى العنبر يتميز ويحب ما يصنعه شاهدPNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / في وسط ظروف سياسية واقتصادية صعبة، نجح مهاب عنان جميل صفا، المعروف أيضًا بأبو مهدي، في حفر مسار فريدلنفسه من خلال إحياء حلوى العنبر، هذا الحلوى التقليدية الفلسطينية التي لا تمثل مجرد لذة حلوة ولكنهادمج للعسل الطبيعي والتفاح، مما يوفر السرور والقيمة الغذائية للأطفال.

أبو مهدي، بائع الأيس كريم وحلوى الأطفال والفشار في الصيف، ينتقل إلى إنتاج العنبر في الشتاء،حيث يقدم مجموعة متنوعة من النكهات، بما في ذلك الفراولة، والنكهة الخاصة "إكس-ال " التي اكتسبتشهرة كبيرة بين الأطفال، ونكهة الموز، واللون الأبيض مع نكهة الأناناس أو الاخضر مع النعناع.

وقال ابو مهدي ان العنبر مان قديما يستخدم لاعطاء الاطفال حلويات وتفاح حيث ان التفاح صحيللاطفال وكانوا قديما يصنعونه من التفاح البلدي ذات الحبة الصغيرة لكنه لا يتوفر بكميات كبيرة لذلك فهويستخدم التفاح القادم من هضبة الجولان ذو الحب الاكبر.

وعن خوضه غمار تجربة صناعة العنبر يقول ابو مهدي ان الفكرة تم طرحها عليه من مشاهدة له عبر بثه المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث طرحت عليه موضوع صناعة العنبر وبعدها شاهدفيديوهات حول كيفية صناعته عبر اليوتيوب لكنه لم ينجح في ذلك وتوجه لكبار السن في صناعته حتىقادته الاقدار لاحد الاشخاص الذي تحول لصديق له في مدينة الخليل الذي اعطاه سر صناعة العنبربجودة عالية.

وقال ابو مهدي ان صديقه ابو عرب من مدينة الخليل هو من ساعدن بتعلم صناعة العنبر حيث قال قال لهانه سيعطيه سر صناعة العنبر ليجد مصدر رزق مضيفا انه يتحدى الان اي احد ان يصنع العنبر كمايصنعه و من يشتري العنبر من عند ابو مهدي يعرف ما اصنعه كما قال.

و تشمل العملية تغميس التفاح الدمشقي القادم من هضبة الجولان المحتلة المُغسول والمجفف في العنبر،مما يخلق حلوى ذات نسيج يعكس حلوى أجدادنا القديمة التي تعرف باسم العنبر او تفاح الشام كمايسميها ابو مهدي.

و تلفتت حرفية ابو مهدي للعنبر انتباه السكان المحليين، بما في ذلك تيسير خليف، صاحب سوبرماركتفي بيت لحم الذي يرى في عنبر أبو مهدي الافضل في بيت لحم.

و يتذكر خليف فرحة حصوله على العنبر في طفولته، مؤكدًا فوائد الصحة وتشجيع أطفاله على اختيارهذا الحلوى التقليدية على حساب الشوكولاته الحديثة.

أبو مهدي لا يخدم السوق المحلية فقط بل يستخدم أيضًا منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توكلعرض منتجاته والتفاعل مع الجمهور حيث وجد الداعمين له من الجمهور الفلسطيني المحلي والمغتربالذي بدا يقدم له الدعم لتقديم حلوى العنبر وغيرها من حلويات كمساعدات للأطفال الفلسطينين و قدمنهجًا فريدًا من نوعه من خلال توزيع قيمة الدعم الذي يتلقاه في صورة حلوى العنبر، وشعر البنات،والآيس كريم. من خلال البث المباشر على تيك توك، و أصبح رائدًا يوفر موقفًا رابحًا للجميع حيث يشتركالداعمون والأطفال في الفرح من جهة وهو يقوم ببيع منتجاته من الجهة الاخرى.

كما اصبح كثير من الفلسطينين يقومون بالاتصال به والطلب منه توزيع الحلوى على الاطفال كنوع منالترحم على من فقدوا من احبة واقرباء بقيمة مالية يبلغونه بها وهو يقوم بدوره بصناعة حلويات بهذهالقيمة ويقوم ايضا بزيادة الكمية في كل مرة يحصل فيها على تبرع ايمانا منه باهمية العطاء حيث يقولانه كلما يزيد عطاءه يفتح الله له ابواب رزق جديد.

ويزور ابو مهدي عند تلقيه المساعدات سواء المحلية او تلك عبر منصات التواصل الاجتماعي مناطقمهمشة واحوالها صعبة مثل القرى البعيدة او المخيمات كما هو حال روضة العودة في مخيم بيت جبريناو العزة حيث فرح الاطفال بشكل كبير خلال زيارته لهم وتوزيعه الحلوى خصوصا العنبر عليهم.

شهرزاد العزة، مديرة روضة العودة لأطفال مخيم العزة، تسلط الضوء على تأثير وجود أبو مهدي علىالأطفال وقالت ان لحظة وصوله كانت لحظة فارقة من الفرح، حيث تحولت مشاعرهم من الحزن إلىالسعادة. في بيئة توتر بفعل الحرب في قطاع غزة والحصار في الضفة الغربية.

وقالت العزة انها لم تكن تعلم ان أبو مهدي شخصية معروفة ومحبوبة بين الاطفال حيث تفاجأت مناستقبالهم له بالفرح ومعرفتهم له عبر منصات التواصل الاجتماعي كما انها لم تكن تعلم حجم حبالاطفال لما يوزعه ويبيعه ابو مهدي للاطفال مشيرة الى ان زيارته لروضة العودة التي تديرها ادخل البهجةوالسرور لقلوب الاطفال في هذه اللحظات الحزينة التي يعيشها شعبنا.

هذه الجهود باعتبارها مصدرًا للإيجابية، إحياءً ليس فقط لحلوى تقليدية ولكن أيضًا لذكريات الطفولةالغالية.

يعبر أبو مهدي عن امتنانه للفرصة التي أوجدها، معترفًا بالدعم الذي يتلقاه من خلال مشروعه.

ويقول ابو مهدي انه لا يحقق فقط التزاماته المالية ولكنه يساهم أيضًا في الحفاظ على التراث الفلسطيني وجلب الفرح إلى المجتمع.

وقال ان مساره يُظهر مثالًا للصمود والإبداع والالتزام بإبقاء التقاليد على قيد الحياة في مواجهةالصعاب معربا عن الامل بان يبحث الشباب الفلسطيني عن فرصه ونفسه من خلال صناعة ما يحبونوان الظروف الصعبة يجب ان تكون حافزا ودافعا لهم للابداع وعدم الاستسلام للظروف الصعبة.







