ملتقى قمرة السينمائي 2024 يعرض 8 أفلام عالمية حظيت بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة قطر؛ 25 فبراير 2024: تعرض مؤسسة الدوحة للأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى قمرة السينمائي 2024 الذي يُقام في الفترة من 1 إلى 6 مارس، ثمانية أفلام روائية ووثائقية طويلة حظيت بدعم من المؤسسة، وحصل العديد منها على جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مرموقة.
وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: توفر عروض قمرة فرصة رائعة لعشاق الأفلام والجمهور لاكتشاف باقة من أقوى الأفلام في السينما العالمية في الفترة الحالية. إنّ اختيارنا لأفلام لصناع أفلام مخضرمين وناشئين يعكس التزامنا برعاية الأصوات السينمائية المستقلة. وأنا فخورة للغاية بأعمال المواهب الصاعدة التي تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي".
ستقام عروض قمرة 2024 في مسرح متحف الفن الإسلامي، وتتضمن الأفلام التالية:
"باي باي طبريا" (فلسطين، فرنسا، بلجيكا، قطر / 2023)، للمخرجة لينا سويلم، يروي قصة هيام عباس، التي تركت قريتها الفلسطينية دير حنا في الجليل الأسفل لتحقيق حلمها في أن تصبح ممثلة، تاركة وراءها والدتها، وجدتها وشقيقاتها. سيتم عرض الفيلم يوم 1 مارس الساعة 7 مساءً.
"الثلث الخالي" (المغرب، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، قطر/ 2023) للمخرج فوزي بنسعيدي. تدور أحداث الفيلم حول صديقين قديمين، مهدي وحميد، يعملان في وكالة تحصيل الديون. يتقاضى الصديقان رواتبًا زهيدة مقابل عملهم، لذلك يكافحان في الحياة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المعيشية. يمثل اللقاء مع رجل مقيد اليدين على مسار الأمتعة بداية رحلة غامضة وغير متوقعة. سيتم عرض الفيلم في 1 مارس الساعة 9.30 مساءً.
"الفيلم عمل فدائي" (فلسطين، ألمانيا، قطر/2024) للمخرج كمال الجعفري، تدور أحداث الفيلم في صيف عام 1982، عندما احتل الجيش الإسرائيلي بيروت، واقتحم مركز الأبحاث الفلسطيني، وقام بتدمير ونهب مكتبته التي تحتوي على 25 ألف مجلد عن فلسطين. الفيلم يخلق صورة مضادة ردا على نهب الذكريات. سيتم العرض يوم 2 مارس الساعة 7 مساءً.
"خطوط النمر" (ماليزيا، تايوان، سنغافورة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إندونيسيا، قطر/2023) للمخرجة أماندا نيل يو. خيوط النمر فيلم رعب ماليزي عن الجسد تدور أحداثه حول زافان، وهي فتاة متمردة، حياتها خالية من الهموم، حتى تبدأ في تجربة تغيرات جسدية مرعبة في جسدها. سيتم عرض الفيلم يوم 2 مارس الساعة 9.30 مساءً.
"جيولوجيا الافتراق" (تونس، فرنسا، إيطاليا، قطر/ 2023) من إخراج يسر القاسمي وماورو مازوتشي. الفيلم يسرد عن قرب رحلات السفر عبر مناطق الهجرة غير الآمنة، تلك التي تفصل الصحراء عن الجبال، والسماء عن الأرض، والأصوات عن الأجساد. سيتم عرض الفيلم يوم 3 مارس الساعة 7.30 مساءً.
"بانيل وآداما" (فرنسا، السنغال، مالي، قطر/ 2023)، من إخراج راماتا تولاي سي. تدور أحداث الفيلم في قرية نائية في شمال السنغال، حول حياة بانيل وآداما اللذين يحلمان بامتلاك منزل خاص بهما. عندما يرفض آداما واجبه الدموي كزعيم مستقبلي ويبلغ مجلس القرية بنواياه، يتعطل المجتمع بأكمله وتعم الفوضى. سيتم عرض الفيلم يوم 4 مارس الساعة 7.30 مساءً.
"عن الأعشاب الجافة" (تركيا، فرنسا، قطر/ 2023) كان ضمن الاختيار الرسمي لقسم المسابقة في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي 2023. الفيلم من إخراج أحد خبراء قمرة، نوري بيلج جيلان، ويتتبع قصة ساميت، المعلم الشاب، الذي أنهى عامه الرابع من الخدمة الإلزامية في قرية نائية في شرق الأناضول، لكن عندما تحدث له مواقف يصعب عليه فهمها، يفقد آماله في الهروب من الحياة القاتمة التي يبدو أنه عالق فيها. يُعرض الفيلم يوم 5 مارس الساعة 7.30 مساءً.
" كذب أبيض" (المغرب، فرنسا، قطر/ 2023) للمخرجة أسماء المدير، فيلم وثائقي طويل يبحث في أسرار عائلة من الدار البيضاء عبر سرد قصص شخصية مختلفة لكل فرد من أفراد الأسرة لتسليط الضوء على الأحداث التاريخية. سيتم عرض الفيلم يوم 6 مارس الساعة 7.30 مساءً.
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