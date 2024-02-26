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غرقت واختفت فجأة.. العثور على سفينة بعد 120 عاما في استراليا

2/26/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم اكتشاف سفينة فقدت في عرض البحر منذ 120 عاما دون قصد، مما يضع حدا للغموض الذي استمر لقرون من الزمان.

وغادرت سفينة SS Nemesis ميناء نيوكاسل بنيو ساوث ويلز في 8 تموز 1904، وكانت في طريقها إلى ملبورن مع طاقم يتألف من 32 فردا عندما غرقت واختفت خلال عاصفة.

ووجدت البقايا في قاع المحيط، على بعد 26 كيلومترا قبالة ساحل كيملا جنوب سيدني.


ونظرا لموقعها في مياه عميقة وتيارات قوية، استغرق الأمر عامين لجمع الأدلة وتأكيد أن الحطام الذي عثروا عليه كان بالفعل للسفينة المفقودة.
وتشير الصور تحت الماء التي التقطتها "CSIRO"، وهي منظمة بحثية علمية أسترالية، إلى أن المحرك غرق أثناء العاصفة وتعرض لأضرار كبيرة.
ويعد هذا الاكتشاف النهائي للسفينة الضائعة نقطة نهاية لعدة عقود من البحث والغموض حول مصير السفينة وطاقمها.

سكاي نيوز

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