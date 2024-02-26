الإدارة المحلية تنظم دورة حول معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، استهدفت موظفي البلديات العاملين في الأقسام المالية.



وبحسب بيان للوزارة، تهدف الدورة إلى التدريب على الانتقال المحاسبي من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الشركاء لتنظيم مزيد من البرامج التدريبية والفعاليات التي تعزز قدرات وكفاءة العاملين في البلديات، والإسهام في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية في إدارة الموارد العامة.



وشارك في الدورة التي تعد الأولى من أصل ست دورات عدد كبير من الموظفين.

وتضمنت الدورة مجموعة من الموضوعات والمحاور كتحليل البيانات المالية، وإعداد التقارير المالية، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في القطاع العام قدمها مجموعة من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال المحاسبة العامة.