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ارتفاع على سعر الكوسا بالسوق المركزي

2/26/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

ارتفع سعر الكوسا في سوق الخضار المركزي خلال يومين بمعدل 10 قروش للكيلو الواحد ، حيث بلغ سعرها اليوم ما بين 40 و 60 قرشا للكيلو.
وبين المدير العام للسوق، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قلة الكميات وزيادة الطلب على هذا الصنف من الخضار، حيث وصلت الكميات الواردة للسوق من الكوسا اليوم إلى نحو 74 طنا وهي دون المعدل اليومي الذي يبلغ أكثر من 120 طن .
وأضاف الشخانبة أن باقي الأصناف من الخضار شهدت استقرارا في الكميات والأسعار بساحات السوق، مشيرا إلى أن كميات الثوم الأخضر المحلي مستقرة وبأسعار مناسبة .

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