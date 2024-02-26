ارتفاع على سعر الكوسا بالسوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
ارتفع سعر الكوسا في سوق الخضار المركزي خلال يومين بمعدل 10 قروش للكيلو الواحد ، حيث بلغ سعرها اليوم ما بين 40 و 60 قرشا للكيلو.
وبين المدير العام للسوق، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قلة الكميات وزيادة الطلب على هذا الصنف من الخضار، حيث وصلت الكميات الواردة للسوق من الكوسا اليوم إلى نحو 74 طنا وهي دون المعدل اليومي الذي يبلغ أكثر من 120 طن .
وأضاف الشخانبة أن باقي الأصناف من الخضار شهدت استقرارا في الكميات والأسعار بساحات السوق، مشيرا إلى أن كميات الثوم الأخضر المحلي مستقرة وبأسعار مناسبة .
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