عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة ستعلن نتائج الدراسة الإكتوارية لمركزها المالي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقال المعايطة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الدراسة الإكتوارية رقم 11 في تاريخ المؤسسة حيث أنها ملزمة بموجب المادة رقم 18 من قانون الضمان الاجتماعي بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات.
وأضاف أنه على ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية فإن المؤسسة ملزمة أيضا بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.
وأشار المعايطة إلى أن الدراسة حاليا في مرحلة جمع البيانات مثل أعداد المؤمن عليهم وعدد المتقاعدين والمؤشرات الاستثمارية والاقتصادية بالإضافة لمعدل الحياة في الأردن وغيرها من البيانات التي تدخل ضمن الدراسة، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج الدراسة في الوقت الحالي.
وشدد على أن المؤسسة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها واستمراريتها لخدمة الأجيال القادمة.
MENAFN26022024000208011052ID1107898523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.