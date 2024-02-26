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عاجل الضمان: إعلان نتائج الدراسة الإكتوارية 11 في النصف الثاني من العام الحالي

2/26/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة ستعلن نتائج الدراسة الإكتوارية لمركزها المالي خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقال المعايطة اليوم الاثنين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه الدراسة الإكتوارية رقم 11 في تاريخ المؤسسة حيث أنها ملزمة بموجب المادة رقم 18 من قانون الضمان الاجتماعي بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات.
وأضاف أنه على ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية فإن المؤسسة ملزمة أيضا بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.
وأشار المعايطة إلى أن الدراسة حاليا في مرحلة جمع البيانات مثل أعداد المؤمن عليهم وعدد المتقاعدين والمؤشرات الاستثمارية والاقتصادية بالإضافة لمعدل الحياة في الأردن وغيرها من البيانات التي تدخل ضمن الدراسة، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج الدراسة في الوقت الحالي.
وشدد على أن المؤسسة تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها واستمراريتها لخدمة الأجيال القادمة.













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