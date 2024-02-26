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7 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

2/26/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعداون المتواصل على القطاع.


وأفادت مصادر، باستشهاد فلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.


وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.


واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.
وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.


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