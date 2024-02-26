7 شهداء على الأقل في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعداون المتواصل على القطاع.
وأفادت مصادر، باستشهاد فلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.
وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.
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