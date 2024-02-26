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شاهد افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم بالجزائر

2/26/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد، جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد بالعالم والأكبر في إفريقيا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الجزائري وصول الرئيس تبون إلى الجامع الذي يقع في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر، من أجل الإشراف على افتتاح المسجد الذي يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع.

سكاي نيوز

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