وفاة أغنى رجل في الصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تُوفي رجل الأعمال زونغ تشينغهو الذي كان في العام 2010 أغنى رجل في الصين، عن 79 عاماً.

وتشينغهو هو مؤسس مجموعة "واهاها" المتخصصة في المياه المعبأة والمشروبات الغازية والشاي وغيرها من المنتجات.



وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة "ويبو" أن تشينغهو توفي بعدما "أثبت العلاج الذي كان يتلقاه لأحد الأمراض أنه غير فعّال".

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت هذا الأسبوع أنّ رجل الأعمال نُقل إلى المستشفى من دون أن تذكر تفاصيل عن مرضه.

العربية