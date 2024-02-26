8 إصابات بحادثي سير على طريقي الصحراوي والمشيرفة

(MENAFN
- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، إنه يجري التعامل مع تدهور مركبة واستقرارها على الجزيرة الوسطية بالقرب من محطة سهل الدبة الأمنية باتجاه الزرقاء.
ولفت الصمادي، خلال حديثه عبر التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، إلى أنه تم التعامل مع تصادم ما بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة، ونتج عنه 6 إصابات، وحالتهم العامة متوسطة. وعزا سبب الحادث إلى عدم ترك مسافة أمان الكافية.
كما نتج عن حادث تدهور مركبة على طريق إربد-عمّان، بالقرب من بلدة المشيرفة، إصابتين، احداها حالتها العامة بليغة، عازيًا سبب الحادث إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
ونوه إلى أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90/176 كلم/ساعة على طريق الأزرق / الزرقاء، وتم إجراء اللازم.
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