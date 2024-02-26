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8 إصابات بحادثي سير على طريقي الصحراوي والمشيرفة

2/26/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، إنه يجري التعامل مع تدهور مركبة واستقرارها على الجزيرة الوسطية بالقرب من محطة سهل الدبة الأمنية باتجاه الزرقاء.
ولفت الصمادي، خلال حديثه عبر التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، إلى أنه تم التعامل مع تصادم ما بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة، ونتج عنه 6 إصابات، وحالتهم العامة متوسطة. وعزا سبب الحادث إلى عدم ترك مسافة أمان الكافية.
كما نتج عن حادث تدهور مركبة على طريق إربد-عمّان، بالقرب من بلدة المشيرفة، إصابتين، احداها حالتها العامة بليغة، عازيًا سبب الحادث إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
ونوه إلى أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90/176 كلم/ساعة على طريق الأزرق / الزرقاء، وتم إجراء اللازم.

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