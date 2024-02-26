الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من محاور عدة، وداهمت ملعب البلدية في منطقة رفيديا، وقامت باعتقال عشرات المواطنين من عمال غزة هناك، بعد أن اعتدت على بعضهم بالضرب، وأحرقت الحاجيات التي كانوا يستخدمونها.
فيما اقتحمت قوات أخرى شوارع القدس، والتعاون، وحطين في المدينة، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد الأشقر من شارع حطين.
كما استولت قوات الاحتلال على مركبة من شارع حطين، وداهمت "مطبعة" تعود للمواطن بلال عورتاني، وفتشتها وحطمت محتوياتها.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الطفل زين مهنا (16 عاما)، ومحمد مأمون محيسن، ومحمد محمود حسن عطية، وأمير أبو سنينة خلال اقتحامها بلدة العيسوية.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما، واعتقلت الشابين محمد عبد الحميد الخطيب، ومحمد وحيد الخطيب.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: صدام شحده نصار طميزة، ومحمد غوار طميزة، وعبد الإله البطران، ونجله وجدي، عقبة مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها في بلدة بيت اذنا.
كما واعتقلت عوض محمد عوض زعاقيق (20 عاما)، ومصطفى فهمي عبد الحميد زعاقيق (21 عاما)، والطفلين عبد الرحمن نسيم حسين زعاقيق (17 عاما)، ومحمد إبراهيم يوسف عوض (15 عاما)، بعد تحطيم مقتنيات منازلهم، وتكسير أبوابها.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية ومخيم دير عمار، غرب رام الله، واعتقلت كلا من: أحمد خليل مصطفى دار موسى، ومؤمن صلاح داود عودة، ونزار حسين ربحي بدحة، وجمعيهم يبلغون من العمر 17 عاما.
كما واعتقلت 5 مواطنين من بلدة سلواد، وهم: المواطن نائل نمر محمد حامد ونجله حامد، عبد المجيد محمد حامد، جمعة لطفي حامد، إبراهيم ناصر حماد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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