فريق تويوتا جازو للسباقات يعتلي منصة التتويج في رالي السويد

(MENAFN
- Mcsaatchi) الدوحة، قطر، 24 فبراير 2024: اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج في رالي السويد2024 ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA؛ وذلك بعد أن فاز السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن بالمركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الـ "هايبرِد" الكهربائية التي تحمل الرقم 33، ليحصد المزيد من النقاط في سعيه لحصد لقب البطولة.
وفي هذه المناسبة، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "بدايةً أود ان أهنئ الفريق على عزمه وأدائه المميزين خلال السباق، والذي أتاح لهم فرصة اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى. ونحن في شركة تويوتا نؤمن بأن مشاركاتنا الفاعلة في رياضة سباقات السيارات كبطولة العالم للراليات، تمثل فرصة ليس فقط لاختبار مدى كفاءة أداء مركباتنا وتقنياتنا الرائدة، إنما تلعب ايضاً دوراً هاماً في إثراء عملية التطوير المستقبلية لمركبات تويوتا".
وأضاف تاكيمورا: "نفخر بالإسهام في تحقيق مجتمع محايد للكربون عبر تطوير أفضل المركبات على الإطلاق، وذلك من خلال الاستفادة من المعطيات التي نكتسبها من مشاركاتنا في رياضات سباقات السيارات، وضمان حرية التنقل للجميع دون استثناء. كما أود أن أشكر عشاق تويوتا من كافة أنحاء العالم على الدعم الذي يقدمونه، وسنواصل جهودنا لتقديم أفضل تجارب القيادة داخل وخارج مضمار السباق".
ويعد رالي السويد أسرع مراحل موسم بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويقام بمدينة أوميا شمال السويد بالقرب من القطب الشمالي، حيث الظروف الشتوية القاسية. وقد انطلق السباق عبر الطرق السريعة في الغابات، وصولاً إلى منطقة مخصصة للجماهير. وفي اليوم التالي، تساقطت الثلوج بكثافة، وجرت المرحلتين الأخيرتين في الظلام، وقد تمكّن إيفانز من التغلب على التحديات التي واجهته خاصةً بعد ان كان أول المنطلقين على الطرقات المغطاة بالثلوج. وخلال مراحل الرالي، تقدم إيفانز من المركز السادس ليحتل المركز الثاني مع بداية منافسات اليوم الأخير من السباق، بفارقٍ ضئيل في مرحلة "باور" الأخيرة.
وشاركت شركة تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين أسست شركة تويوتا قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحُريّة.
المرحلة المقبلة من البطولة ستكون رالي سفاري كينيا الذي سيجري خلال الفترة ما بين 28 - 31 مارس ويعد الجولة الوحيدة في بطولة العالم للراليات التي تقام في كينيا، إذ تتميز هذه المرحلة منذ عودتها في العام 2021، بتحدياتها العديدة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم؛ بطرقه الوعرة والصخرية والسرعات العالية عبر السهول المفتوحة.
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