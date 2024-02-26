شركات الشحن البحري تعاني مع ازدحام الموانئ وقلة السفن وسط أزمة البحر الأحمر

(MENAFN
) مع استمرار أزمة البحر الأحمر في شهرها الثالث، تواجه شركات الشحن البحري تحديات كبيرة في إدارة ازدحام الموانئ ونقص السفن, وأبرز الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن نيتورك إكسبريس"، جيريمي نيكسون، هذه الصعوبات، مؤكداً أن العديد من شركات الشحن تعاني من مشكلات في الجدولة ناتجة عن الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن في ديسمبر, وقد دفعت هذه الهجمات إلى توقف واسع النطاق عن استخدام المسار الطبيعي من آسيا إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
كما أوضح نيكسون أن التغيير في مسارات الشحن أدى إلى وصول السفن بشكل أكثر تواتراً إلى الموانئ دون جدول زمني محدد، مما تسبب في اضطرابات في عمليات الرسو, وقد جعل عدم وجود جدول زمني ثابت من الصعب تأمين الوصول في الوقت المناسب، مما يزيد من ازدحام الموانئ وعدم الكفاءة التشغيلية في مختلف المحطات.
كذلك قد زادت إعادة توجيه السفن إلى مسار الرأس الجيد، الذي يتضمن رحلات تستمر من 10 أيام إلى أسبوعين لكل قسم بين آسيا وشمال أوروبا، من التعقيدات اللوجستية, وقد أحدثت هذه المدة المطولة للرحلة تحديات كبيرة في خدمة بعض المناطق بسبب التأخير في تسليم الحاويات، مما يضع المزيد من الضغط على سلاسل الإمداد الممتدة بالفعل.
في حين هناك زيادة في الطلب على الخدمات في الموانئ الرئيسية، التي تعتبر محاور حيوية للتجارة البحرية العالمية, وقد زاد هذا الارتفاع في حركة المرور والاضطرابات في العمليات من الضغط على البنية التحتية للموانئ وشبكات اللوجستيات، مما يزيد من التحديات التي تواجهها شركات الشحن البحري وسط استمرار أزمة البحر الأحمر.
ويؤكد تزايد ازدحام الموانئ ونقص السفن والجداول المضطربة على الأثر المعقد للأحداث الجيوسياسية على عمليات الشحن العالمية، مما يبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه الصناعة.
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