صناعة ناقلات النفط تكافح مع انخفاض أسطولها وسط الصعوبات المتزايدة

(MENAFN
) أطلق قطاع ناقلات النفط منذ فترة طويلة تحذيرات حول عدم كفاية عدد السفن الجديدة التي يتم بناؤها، وهذه مخاوف تم تسليط الضوء عليها الآن بسبب الأحداث الأخيرة التي تلت هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في مسارات تجارة النفط العالمية, وفي عام 2024، من المتوقع أن يشهد القطاع إضافة سفينتين فقط من الناقلات الضخمة إلى أسطوله، مما يشكل أدنى عدد للسفن الجديدة في نحو أربعة عقود تقريبًا، وهو ما يمثل تناقضًا صارخًا مقارنة بالمتوسط السنوي الذي شهده الألفية حتى الآن، والذي انخفض بنسبة تقدر بحوالي 90 في المئة.
كما بدأت تتردد تداعيات هذا النقص في الاقتناءات الجديدة للناقلات في جميع أنحاء السوق، خاصة مع زيادة اختيار مالكي الناقلات لتجنب عبور البحر الأحمر، الذي يعتبر مسارًا محفوفًا بالمخاطر, ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الشحن واستمرت مدة الرحلات، مما يزيد من التحديات اللوجستية لعمليات تجارة النفط, وعلى الرغم من جهود منظمة أوبك وحلفائها، المعروفين جماعيًا باسم أوبك بلس، لتثبيت أسعار النفط من خلال مبادرات توازن السوق، فإن الصناعة تواجه ضغوطًا متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة البديلة، مما يشير إلى احتمالات قاتمة للمستقبل بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
كذلك عمّق تجنب مسارات عبور البحر الأحمر الصعوبات التجارية الحالية، مما أدى إلى زيادة مدة مبادلات التجارة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة مثل صراع روسيا في أوكرانيا, وأبرز ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة يوروناف، واحدة من أبرز اللاعبين في مجال ملكية ناقلات النفط، التأثير الواقعي لهذه التطورات على صناعة الشحن خلال مكالمة أرباح هذا الشهر, وأكد على التأثيرات الشاملة للاضطرابات اللوجستية على عمليات ناقلات النفط الخام والمنتجات، مما يوضح تأثيرات الواسعة النطاق للتطورات في المشهد الجيوسياسي على ديناميات التجارة البحرية.
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