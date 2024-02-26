كيف استقبل البرنابيو عودة سيرخو راموس (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
ظهر النجم الإسباني سيرخيو راموس من جديد على أرضية ملعب فريقه السابق ريال مدريد الذي حمل شارة قيادته سنوات طويلة، لكن هذه المرة جاء مع فريقه الحالي إشبيلية، الذي فشل في تخطي الميرنغي وخسر أمامه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني.
وأثناء نزول راموس إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء مع زملائه بإشبيلية، استقبلت جماهير ريال مدريد عودة قائدها السابق لسانتياغو برنابيو بأفضل صورة ممكنة، حيث قدمت له تحية حارة بالتصفيق والصافرات، فور ظهوره على أرض الميدان.
وسريعًا رد راموس تحية جماهير ريال مدريد، النادي الذي لعب بين جدرانه لما يقرب من 16 عامًا.
يذكر أن راموس حمل شارة قيادة إشبيلية خلال مواجهة الأمس أمام الريال، كتقدير من جانب النادي الأندلسي تجاه اللاعب في مواجهة فريقه السابق.
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