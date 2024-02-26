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كيف استقبل البرنابيو عودة سيرخو راموس (فيديو)

2/26/2024 3:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر النجم الإسباني سيرخيو راموس من جديد على أرضية ملعب فريقه السابق ريال مدريد الذي حمل شارة قيادته سنوات طويلة، لكن هذه المرة جاء مع فريقه الحالي إشبيلية، الذي فشل في تخطي الميرنغي وخسر أمامه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني.

وأثناء نزول راموس إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء مع زملائه بإشبيلية، استقبلت جماهير ريال مدريد عودة قائدها السابق لسانتياغو برنابيو بأفضل صورة ممكنة، حيث قدمت له تحية حارة بالتصفيق والصافرات، فور ظهوره على أرض الميدان.

وسريعًا رد راموس تحية جماهير ريال مدريد، النادي الذي لعب بين جدرانه لما يقرب من 16 عامًا.

يذكر أن راموس حمل شارة قيادة إشبيلية خلال مواجهة الأمس أمام الريال، كتقدير من جانب النادي الأندلسي تجاه اللاعب في مواجهة فريقه السابق.

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