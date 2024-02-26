76.9 مليار درهم أرباح بنوك الإمارات 2023 بنمو 54 %

أكد تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023، الذي أصدرته «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن القطاع المصرفي الإماراتي يترقب آفاقاً مستقبلية مواتية لعام 2024، بدعم استقرار أسعار الفائدة وانخفاض القروض المتعثرة وقوة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة مع بداية النصف الثاني من السنة المالية 2024.

وسلط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام، لا سيما أن معظم البنوك في الدولة حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. كما ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك بنسبة 54.1% على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف، فضلاً عن توسع صافي هامش الفائدة وتحسن جودة الأصول.

وأفاد التقرير أن إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك في الإمارات شهد نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 مع النتائج المسجلة لعام 2022. ويقيم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

القروض والسلف

وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6% على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو بنسبة 2.8% نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية. كذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2% على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2% على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي)، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8% على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بزيادة بلغت 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.

أبرز التوجهات

وتمثلت أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2023 في:

شهد إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9.0% فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في 2022. ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4% على أساس سنوي).

وارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان (بواقع 4.5 نقاط مئوية على أساس سنوي) ليصل إلى 11.5% في 2023. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بواقع 27.6% على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي (بمقدار 100 نقطة أساس) خلال العام. كما ازدادت كلفة التمويلات بمقدار 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 4%.

التكلفة التشغيلية

وتحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023، وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) لتصل إلى 28.7% خلال السنة المالية 2023. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 28.8% على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال السنة المالية.

كما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7%، وأشارت البنوك إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم.

وتشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية البنوك في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بمقدار 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، وارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.

عوائد قوية

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تظهر تحليلاتنا الأداء الصحي الذي سجلته البنوك خلال عام 2023، حيث شهدت العديد من المؤسسات المالية زيادة في الربحية مع عوائد قوية على المقاييس الاستثمارية، غير أن العام انتهى بوتيرة أبطأ في الربع الأخير.

ومع استمرار مصرف الإمارات المركزي بمواءمة سعر الفائدة المرجعي لديه مع السعر المحدد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي استقر حالياً عند 5.4%، نتوقع أن تبدأ انعكاسات الأسعار في النصف الثاني من 2024 لتكشف عن منعطف ملحوظ. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تحسين الهامش على المدى القريب، كما من المرجح أن تنخفض تكاليف الودائع بشكل أسرع نسبياً بسبب انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالوتيرة الأبطأ لتأثر أسعار الأصول. وعلى العموم، يحمل القطاع المصرفي آفاقاً إيجابية، لكنها تتطلب الحذر في الوقت نفسه نتيجة المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي. ونتطلع إلى عام مستقر خلال 2024 على اعتبار أن معظم البنوك الإماراتية تمتلك رأس مال قوياً وربحية وسيولة عاليتين، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من الجهات التنظيمية».





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