«نخيل» تعين «فايبركس» و«جينكو» لتنفيذ مشروع «الحي الأول غرب» في دبي

قامت «نخيل»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، باختيار شركتي فايبركس للمقاولات وجينكو للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع «الحي الأول غرب»، وهو مجتمع سكني مسور في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتشمل عقود المقاولين، المقرر الشروع بتنفيذها قريباً، تشييد 467 فيلا وقصراً فاخراً تتنوع بين أربع وخمس وست وسبع غرف نوم.

وتأسست مجموعة فايبركس في الإمارات عام 1972، وهي شركة مقاولات تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بسجل دولي متميز في تشييد مشاريع استثنائية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والأداء. أما «جينكو للمقاولات العامة» فهي شركة مقاولات هندسية متخصصة في البناء والصيانة وتأهيل المنشآت التجارية والصناعية والسكنية والمؤسسية.

وقال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة «نخيل»: «يسرنا التعاقد مع «فايبركس» و«جينكو» للبدء بأعمال إنشاء مجتمعنا السكني الفاخر «الحي الأول غرب». ووقع اختيارنا على هاتين الشركتين تحديداً انطلاقاً من خبرتهما الغنية بأعمال البناء في المنطقة، والتزامهما الراسخ بتطوير الأفق العمراني لمدينة دبي، وتركيزهما الكبير على الجودة، وتساهم تلك العوامل جميعها في إثراء مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال سفيان الصالح، العضو المنتدب لشركة فايبركس: «تسرنا المشاركة في تطوير مشروع «الحي الأول غرب» المرموق التابع لشركة «نخيل». ولا شك أن تكريسنا لخبرتنا الفنية الواسعة في قطاع الإنشاءات المحلي والتزامنا التام بأعلى معايير الجودة والأداء المتميز وامتلاكنا طيفاً من الحلول المبتكرة القائمة على أرقى منهجيات العمل المخصصة، من شأنه أن يلعب دوراً في تحقيق هدفنا المتمثل بتشييد فلل وقصور فاخرة ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم تتخطى توقعات العملاء».

وقال مسعود غياث، العضو المنتدب لشركة جينكو للمقاولات العامة: «تفخر جينكو بمساهمتها الكبيرة في تطوير أفق مدينة دبي، مستندين في ذلك إلى التزامنا المستمر بالجودة والابتكار والاستدامة. ويسرنا أن نقدم لشركة «نخيل» خلاصة خبرتنا الواسعة على مدى أكثر 45 عاماً في قطاع البناء لخدمة مشروعها المتميز «الحي الأول غرب»».

ويضم مجتمع «الحي الأول غرب» 467 فيلا وقصراً تتنوع بين أربع وخمس وست وسبع غرف، وتقع جميعها ضمن مجتمع مسور فاخر. ويوفر هذا المجتمع لقاطنيه أسلوب حياة مترفاً مع المساحات الخارجية الخضراء الشاسعة والبحيرة الكريستالية ومجموعة عالمية المستوى من وسائل الراحة ومرافق التسلية والترفيه. يقع «الحي الأول غرب» بالقرب من فندق الميدان، ونادي ميدان للغولف، وميدان جراند ستاند، ومضمار ميدان، مع إمكانية الوصول مباشرة إلى شارع الخيل، وشارع الميدان، وشارع لطيفة بنت حمدان.

وتتبنى «نخيل» معايير هندسية جديدة لإنجاز معالم أيقونية في شتى القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، وبذلك تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي. وتشمل محفظة نخيل فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، وعدد من أهم مراكز التسوق في دبي بما في ذلك «نخيل مول» في نخلة جميرا.

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