انطلاق ثاني مواسم برنامج «رامب - آب» لدعم رواد الأعمال في الإمارات

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، انطلاق الموسم الثاني من برنامج «رامب - آب»، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال في دولة الإمارات.

ويوفر برنامج «رامب - آب»، الذي يقام بدعم من وزارة الاقتصاد، التدريب العملي لرواد الأعمال الذين تساهم مشاريعهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وطرح تقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التقدم الاجتماعي.

وتعتبر ريادة الأعمال إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مئوية الإمارات 2071 وتقع على رأس الأولويات الوطنية، حيث تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031.

وشارك المئات من رواد الأعمال الطموحين في الموسم الأول من برنامج «رامب - آب». وبعد التقييم، تم اختيار ثماني شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في يوم العرض التقديمي في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة.

ويقدم البرنامج الدورات التدريبية لرواد الأعمال، إضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل والتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مشاريع تجريبية بهدف زيادة توطين المشتريات ودعم نمو الشركات المحلية.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي عن شراكة مع «نضيرة»، والتي وصلت إلى نهائيات برنامج «رامب - آب» في العام 2023، لإطلاق برنامج مبتكر لإعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي.

وعقدت الإمارات العالمية للألمنيوم شراكة مع مؤسسة C3 لإطلاق برنامج «رامب - آب»، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تدعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تؤدي الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً كبيراً في المساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات بما يتجاوز نجاحها على المستوى التجاري. ومع انطلاق الموسم الثاني من برنامج «رامب - آب»، فإننا نعمل على تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من توسيع نطاق شركاتهم لتحقيق تأثير إيجابي دائم على المجتمع وتوفير المزيد من فرص النمو. نتطلع إلى الأفكار المبتكرة من رواد الأعمال في الموسم الثاني من البرنامج هذا العام ودعمهم حتى تصبح أفكارهم حقيقة واقعة».

وقال كيفن هوليداي، المدير التنفيذي لمؤسسة C3: «بعد نجاح الموسم الأول، يسرنا إطلاق الجولة التالية من برنامج «رامب - آب»، وأن نشهد التزام الإمارات العالمية للألمنيوم المستمر بتمكين صناع التغيير من تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع الحلول الأساسية للمشكلات الأكثر إلحاحاً في العالم، حيث يمكن للشركات الكبرى أن تقدم مساهمة عملية كبيرة في تعزيز ريادة الأعمال، التي تعتبر ركيزة أساسية للمستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وستتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع «أوتودسك»، الشركة المتخصصة في تصميم البرمجيات، لدعم رواد الأعمال المشاركين في الموسم الثاني من برنامج «رامب - آب» من خلال منح البرمجيات والخدمات التدريبية.

تم فتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج وسيغلق في 28 أبريل 2024. ودعت الشركة رواد الأعمال الطموحين وأصحاب الشركات إلى التقدم للحصول على فرصة المشاركة في هذه المبادرة.

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