شرطة رأس الخيمة تُعلن عن صدور قرار المجلس التنفيذي بشأن حالات حجز المركبات

بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد إمارة رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، أعلن سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن أحكام قرار المجلس التنفيذي حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف بها، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شان السير والمرور وتعديلاته، ضمن إطار لوائح إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.



حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن سريان العمل بالقرار الجديد 1 مارس المقبل، بشأن ضبط بعض السلوكيات المرورية الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض السائقين أو مُلّاك المركبات في طرق إمارة رأس الخيمة، وذلك بتشديد الجزاءات المقررة للمخالفين، وتمكين التنقل الآمن تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بالإعلان عن أهم المخالفات ضمن قرار اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً لما يلي، مخالفة المشاركة في مسيرة أو موكب على خلاف الضوابط التي يحددها القائد العام بالحجز مدة من 15 إلى 120 يوما وسداد قيمة فك الحجز وقدرها من 1000 إلى 10000 درهم، مخالفة التسابق على الطريق دون لوحة أرقام أو بأرقام مزورة بالحجز لمدة 120 يوما وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 20000 درهم، مخالفة إحداث تغيير

في المركبة الآلية بما فيها الدراجة النارية لزيادة السرعة أو إصدار ضوضاء أو ضجيج أثناء قيادتها أو وقوفها بالحجز مدة 60 يوما وسداد قيمة فك الحجز قدرها 5000 درهم، مخالفة قيادة المركبة الآلية بحالة تسبب أضراراً للبيئة أو للمناطق السياحية بالحجز لمدة 30 يوماً وسداد قيمة فك الحجز قدرها 3000 درهم، والحجز 60 يوماً في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تحرير وتحقق المخالفة الأخيرة وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 6000 درهم، مخالفة قيادة الدراجة الترفيهية على نهر الطريق أو كتفه في الأماكن غير المصرّح بقيادتها بحالة تشكل خطراً على الأشخاص أو تسبب إزعاجاً لهم بالحجز لمدة 90 يوماً وسداد قيمة فك الحجز قدرها 3000 درهم، والحجز 120 يوماً في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تحرير وتحقق المخالفة الأخيرة وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 6000 درهم، مخالفة التسابق على الطريق دون تصريح مسبق من الشرطة بالحجز لمدة 90 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 10000 درهم، مخالفة الاستعراض في الأماكن الرملية، أو الساحلية أو السياحية بصورة تعرّض حياة الآخرين وأموالهم للخطر بالحجز لمدة 120 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 10000 درهم، وذلك سعياً لتحسين مؤشرات السلامة والاستدامة المرورية على طرق إمارة رأس الخيمة، ضماناً لتحقيق جودة الحياة الأمنية.



كما تضمنت اللائحة التنفيذية مواد خاصة بالمركبات المتروكة والتي تشوه المظهر العام للإمارة وتترك بالأماكن والطرق العامة والخاصة والمركبات المعروضة للبيع بالأماكن الغير مخصصه لذلك وأهمية إزالتها للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وأخرى للمركبات الخاصة بنقل المياه التي تخالف الأنظمة واللوائح في الامارة.



وأوضح قائد عام الشرطة، أن شرطة رأس الخيمة، أكملت استعدادها لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة الجديدة التي نص عليها القرار من خلال تعزيز التوعية لقائدي المركبات عبر منصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد القانون وحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وان يكون تطبيق تلك الإجراءات دافعاً للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الإستراتيجية لشرطة رأس الخيمة المتمثلة في تمكين التنقل الآمن وجعل الطرق أكثر أمناً.



ودعا اللواء علي بن علوان، السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، مؤكدا أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد وإجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير الأمن والسلامة المرورية على طرق الإمارة.





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