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محمد بن راشد: الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية

2/26/2024 3:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تستضيف العاصمة أبوظبي اكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية".

وأضاف سموه "نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب".


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