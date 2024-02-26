محمد بن راشد: الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تستضيف العاصمة أبوظبي اكثر من 6000 مشارك ضمن 180 وفداً من مختلف دول العالم للمشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية".
وأضاف سموه "نرحب بجميع المشاركين ونؤكد بأن دولة الإمارات تدعم جميع الجهود لتسهيل حركة التجارة العالمية .. وتقوية العولمة الاقتصادية .. وإنشاء ممرات تنموية عالمية جديدة تربط بين الدول والأقاليم لتحقيق المزيد من الازدهار للشعوب".
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