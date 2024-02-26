التركيز المستمر في السياسة الأمريكية تجاه الصين يركز على العدوانية والتوافق الثنائي

(MENAFN
) تغيرت مسارات السياسة الأمريكية تجاه الصين بشكل ملحوظ، انتقالاً من التوترات التجارية المميزة بالرسوم الجمركية الكبيرة خلال فترة رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إجراءات مستهدفة أكثر على التكنولوجيا والاستثمارات خلال فترة رئاسة الرئيس جو بايدن, ويتوقع الخبراء أن تستمر المنافسة بين البلدين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر.
كما في منظومة سياسية متميزة بالانقسام العميق، هناك قضية واحدة يبدو فيها التوافق الثنائي واضحًا هي النهج تجاه الصين, ويقترح المحللون أن هذا التوافق من المرجح أن يظهر في سياسات أكثر صرامة تجاه بكين، بغض النظر عما إذا كان الرئيس الحالي جو بايدن يفوز بولاية رئاسية ثانية أو إذا عاد الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض.
كذلك يميل المزاج السائد في واشنطن نحو تصعيد الضغوط والعدوانية تجاه الصين, ومنذ توليه المنصب في عام 2021، لم يحافظ الرئيس جو بايدن فقط على الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه بل أيضًا قام بتنفيذ سلسلة من التدابير المستهدفة تهدف إلى تقييد وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجال الرقائق الإلكترونية, بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت إدارة بايدن قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في الصين كجزء من استراتيجيتها.
في حين تم دعم جهود تشجيع الشركات على إعادة نشاطاتها إلى الولايات المتحدة من قبل الحكومة, كما يعمل المسؤولون أيضًا على مبادرات لتعزيز الاعتماد الذاتي المحلي في قطاعات حيوية، مثل تقدم مصادر الطاقة النظيفة, وتمثل هذه الإجراءات نهجاً استراتيجياً أوسع يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية ومواجهة الضعف المُعترف به في مواجهة التنافس المتزايد من الصين.
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