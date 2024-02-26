اليابان تكثف المساعدات لجهود الاستعادة بعد الزلزال

(MENAFN
) رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن زيادة كبيرة في المساعدات المالية المخصصة لجهود إعادة البناء في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب مركز البلاد في الأول من يناير, وتبلغ الزيادة الإضافية 613 مليون يورو، مما يرفع إجمالي المبالغ المخصصة للإعمار إلى 1.6 مليار يورو, والزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة، والهزات الارتدادية التالية تسببت في أضرار واسعة النطاق خاصة في منطقة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان.
كما لا تزال آثار الكارثة تشكل تحديات كبيرة على الرغم من تحسن بعض الظروف المعيشية في الملاجئ المؤقتة، مع تسجيل وفاة 241 شخصًا وما يزيد عن 10،000 شخص لا يزالون يبحثون عن مأوى, وخلال زيارته إلى المناطق المتضررة، قام رئيس الوزراء كيشيدا بتقييم الوضع شخصيًا وتفاعل مع المسؤولين المحليين والسكان، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم دعم كبير.
كذلك من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء رسميًا على تخصيص موارد إضافية تبلغ حوالي 100 مليار ين (ما يعادل 613 مليون يورو) في الأيام القادمة, وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها نشر حزمة إغاثة مالية عاجلة في استجابة للزلزال، ليصل إجمالي المساعدة المقدمة إلى أكثر من 260 مليار ين (1.6 مليار يورو), وستوجه جزء من الأموال الجديدة المخصصة نحو إنشاء نظام منح يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الأطفال في إعادة بناء منازلهم التي دمرها الكارثة, وتعكس المساعدة المزيدة لليابان التزامها بمساعدة المناطق المتضررة في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار بعد الزلزال.
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