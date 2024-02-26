أسعار الذهب تتراجع وسط تعزيز للدولار وعدم اليقين حول توقيت خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
) اليوم الاثنين بتاريخ 26 شباط، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا، بتأثير كبير من تعزيز الدولار الأمريكي، حيث كان المستثمرون في انتظار مؤشرات إضافية بشأن توقيت إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام, وشهدت عمليات بيع الذهب الفورية انخفاضًا بنسبة 0.3 في المئة، لتستقر عند 2030.9 دولار للأوقية بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية بنسبة 0.4 في المئة إلى 2040.6 دولار للأوقية.
كما تسبب الارتفاع الطفيف في مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة في زيادة الضغط على أسعار الذهب، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب, وقد أعطى تصريح حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأنه لا يوجد عجلة في تنفيذ خفض أسعار الفائدة إشارات للمستثمرين بأن مثل هذه الخطوات قد لا تحدث حتى يونيو, ومع ذلك، تظل وجهات النظر المختلفة داخل الاحتياطي الفيدرالي موجودة، حيث أعرب مسؤول آخر عن ثقته في أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت لاحق هذا العام، على الرغم من البيانات القوية للتضخم وسوق العمل في يناير.
في حين كشف محاضر الاجتماع الأخير للفيدرالي أنه في حين يتم الاعتراف بالفوائد المحتملة المرتبطة بخفض أسعار الفائدة، يظل معظم صناع السياسات حذرين من المخاطر المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات مبكرًا, وحاليًا، تشير المشاعر السوقية إلى احتمالية بلوغ 68 في المئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، كما هو مبين في أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي, ويتم تعزيز جاذبية حمل الذهب، الذي لا يعطي عائدًا، بفعل توقعات استمرار الفائدة المنخفضة، مما يضيف إلى التنوع الديناميكي المعقد الذي يشكل اتجاهات سوق الذهب وسط عدم اليقين الاقتصادي المستمر.
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