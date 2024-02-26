حريق يلتهم موقع تصوير مسلسل الكبير أوي 8 .. وأشرف عبد الباقي يوضح



نشب حريق في موقع تصوير "مسلسل الكبير أوي" الذي سيعرض في رمضان القادم ولم ينجم عنه أية خسائر في الأرواح.

واستطاعت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على الحريق الذي وقع في فيلا في منطقة المنصورية التابعة للمنشأة بالقناطر الخيرية محافظة الجيزة.

والفيلا التي نشب فيها الحريق مملوكة لقريب الفنان أشرف عبد الباقي وهي مجهزة لتصوير مشاهد مسلسل "الكبير أوي 8".

وصرح عبد الباقي : الحريق اللي حصل في مزرعة شقيق زوجتي وهي مش فيلا، هي ديكور بيت الكبير أوي عبارة عن خشب وأهم حاجة لاتوجد إصابات.

ووفق صحف مصرية فإن الحريق التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الأخشاب، ولم يصب أي أحد من العاملين أو الفنانين .

ويعاين المعمل الجنائي حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، لإعداد تقرير بمسببات الحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في بعض الأخشاب والشجر داخل الفيلا، ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

ومسلسل «الكبير أوي 8» بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.