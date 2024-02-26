بعد حركة رونالدو.. لجنة الانضباط بالسعودية تفتح تحقيقًا

فتحت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقًا بخصوص الحركة التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، ضد جمهور الشباب.

وكان رونالدو قام بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور الشباب، أثناء احتفال زميله بالنصر أندرسون تاليسكا بهدفه، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، وذلك ردًا على ترديد اسم ميسي من قبل جماهير الشباب.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن لجنة الانضباط فتحت بالفعل تحقيقًا ضد رونالدو بعد تقدم نادي الشباب بشكوى ضد اللاعب لما بدر منه تجاه الجماهير، وتسبب في امتعاض الحضور والمتابعين.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي كشفتها مقاطع الفيديو المصورة من المدرجات، على أن يتم إصدار القرار خلال اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها لرونالدو، حيث قام بالحركة نفسها أمام جماهير الهلال، في مباراة كأس موسم الرياض.

وفاز النصر على نظيره الشباب، في لقاء الأمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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