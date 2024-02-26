الإقبال على صكوك «بن غاطي» يتجاوز 200%

أعلنت «بن غاطي للتطوير»، الشركة العاملة في مجال العقارات في دبي، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي، بقيمة 300 مليون دولار، يحين استحقاقها خلال 3 سنوات. وسجلت الصكوك أسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.

وحظيت الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة (أي ما يتجاوز 200%)، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 621 مليون دولار.

واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.

وجذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.



ووقع اختيار «بن غاطي» على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه الأصداء الإيجابية والنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين."





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