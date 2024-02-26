«الجمعية الدولية لطاقة المناطق» و«إمباور» يحتفلان بالشراكة الناجحة في تطوير تبريد المناطق في الشرق الأوسط

اختتم مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024

الذي انعقد مؤخرا في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "جسر المستقبل" "Bridge of the Future" بحفل أقامته الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA لتكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" ، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، لتعاونها المتواصل مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 2004 ولجهودها المستمرة في الابتكار والاستدامة وتطوير تقنيات صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

حيث كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" الذي نجح مع فريق عمله في قيادة المؤسسة وتوظيف دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية صديقة البيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية حتى باتت في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

وعكست الاحتفالية متانة الشراكة الإستراتيجية التي جمعت بين إمباور والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 20 عاماً والذي ادت الى تحقيق

تطوراً هائلاً في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث عمل الجانبان على الارتقاء بآليات الابتكار والاستدامة والكفاءة في صناعة تبريد المناطق، ونجحا في تشكيل مشهد معاصر لحلول التبريد الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الفريدة في المنطقة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" أن التعاون الثنائي بين إمباور و IDEA افضى الى تطوير أفضل الممارسات في صناعة تبريد المناطق بحيث لم تكن الثمار محصورة في الارتقاء بمعايير خدمات تبريد المناطق التي تقدمها "إمباور" فحسب، بل ساهم أيضًا بشكل كبير في نمو ومرونة قطاع طاقة المناطق بأكمله في الشرق الأوسط، حيث حرص الجانبان على نشر ثقافة تبريد المناطق على مستوى العالم إذ نجحت "إمباور" في استضافة المؤتمرات الدولية لتبريد المناطق في دبي والتي نظمتها IDEA في الأعوام 2014 و2016 و2018، بالإضافة الى رعاية المؤسسة الرئيسية لمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية (LATAM2023)

الذي انعقد في كولومبيا بمدينة“Cartagena” خلال 2023 والذي تم تنظيمه من قبل وزارة المناجم والطاقة ووزارة البيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، بدعم من مختلف المنظمات والوكالات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، والجمعية الكولومبية لتكييف الهواء والتبريد (ACAIRE)، والسفارة السويسرية في كولومبيا ومؤخراً استضافت قمة تبريد المناطق 2023، التي نظمتها IDEA خلال COP28 بدبي، وغيرها الكثير.





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