القوات الروسية تدمر 17 نقطة تمركز أوكرانية و4 مراكز للتحكم بالطائرات المسيرة

أعلن المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن وحدات المجموعة دمرت 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع ذخيرة ميدانية تابعة للجيش الأوكراني في جنوب دونيتسك.

وأكد المسؤول العسكري "نفذت نيران الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجمات على معاقل ومجموعات أفراد لواء المشاة الميكانيكي رقم 58، واللواء الميكانيكي رقم 72، وألوية الدفاع الإقليمي 102 و108 و128 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من أوروزاينوي، ونوفودونتسكوي، وأوجليدار، وستارومايورسكوي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف "تم تدمير 17 نقطة تمركز مؤقت وأربعة مراكز للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة الميدانية".

وأضاف جوردييف أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في تلك المنطقة بلغ دبابتين وثلاث مركبات مدرعة ومركبة قتالية من طراز "جراد" الراجمة للصواريخ ومحطة حرب إلكترونية وطائرتين مسيرتين وسبع وحدات من معدات السيارات.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.





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