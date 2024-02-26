في المدينة التي عطرت العالم ذات يوم... دفعة لإحياء صناعة الفانيليا

لقد ولّت منذ فترة طويلة تلك الأيام التي كانت تقوم فيها البغال بسحب أكوام من قرون الفانيليا الخضراء إلى المدينة، حيث كانت توضع على حصائر منسوجة لتجف تحت أشعة الشمس، حيث كانت تتعطر الشوارع قبل أن تتم تعبئة الفانيلا وبيعها في الخارج.

وتشير صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها، إلى أن المنتج العطري كان في يوم من الايام مسيطرا على الحياة اليومية في هذه الزاوية من شرق المكسيك، المعروفة باسم "المدينة التي عطرت العالم"، حيث ساهمت في أن تصير المكسيك المورد الرئيسي للفانيليا في العالم قبل أكثر من قرن من الزمان.

وقد تغيرت الأسواق منذ فترة طويلة وصارت الفانيليا الاصطناعية هي المستخدمة عالميا في الوقت الحالي. ولكن في "بابانتلا"، وهي مدينة في ولاية فيراكروز المكسيكية - حيث لا تزال الفانيلا مرتبطة بقوة بهوية الأفراد - يسعى العلماء والطهاة والمزارعون بقوة لإعادة التأكيد على مكانتها. والسؤال هو، هل يمكن أن تزدهر نهضة الفانيليا بالمكسيك في النهاية؟

وفي هذه المدينة التي يعيش بها 160 ألف شخص، يقوم الحرفيون بصنع تماثيل صغيرة من سيقان الفانيليا ذات اللون البني الداكن اللامع. كما تقدم المطاعم أطباقا مضاف إليها الفانيليا. بالإضافة إلى أن هناك لوحة بارزة موجودة في أهم ساحة بالمدينة، تروي "أسطورة الفانيليا" والقصة وراء ظهور الفانيليا في الأصل من دماء أميرة جميلة من السكان الأصليين، كان الكهنة قد قاموا بقطع رأسها بسبب انخراطها في علاقة رومانسية.

ويقول لوسيو أولموس موراليس، وهو أحد الحرفيين المحليين الذي يعمل عادة على طاولة في شرفة منزله، حيث يقوم بنسج قرون الفانيليا وتحويلها إلى تيجان وخرز للمسبحة وزهور: "إذا كانت هناك أفكار سيئة تساور المرء، فإنها تختفي، وإذا كان غاضبا، فإن الغضب يختفي، لأن الرائحة تكون لها تأثير عالي يبعث على الاسترخاء".

واكتشف سكان "توتوناك" الأصليون، كروم الفانيليا التي كانت ذات يوم تنمو في هذه المنطقة الممطرة، وأطلقوا عليها اسم بساتين فاكهة الـ "زانات"، وكانوا يستخدموها كعطر، حيث كانت النساء تقوم بتعطير شعرهن بالقرون، ولكن لا يوجد سجل لاستخدام سكان "توتوناك" للفانيليا في الطهي، بحسب تيم إيكوت، مؤلف كتاب "الفانيليا: رحلات للبحث عن أوركيد الآيس كريم".

وفي وقت لاحق، تردد أن شعب الـ "أزتيك" استخدم الفانيليا لإضفاء نكهة على مشروب الشوكولاتة، الذي كان يتم تقديمه في كؤوس ذهبية للإمبراطور "موكتيزوما".

وفي النهاية أخذ المستعمرون الإسبان الفانيليا المكسيكية إلى أوروبا، حيث كانت تستخدم من قبل الطبقة الأرستقراطية في صنع مشروب الشوكولاتة الساخنة. وكان يتم تلقيح الفانيليا بصورة طبيعية بواسطة النحل في المكسيك، وعندما حاول الأوروبيون زراعة النبات في بلادهم، نادرا ما كان يسفر عن إنتاج قرون الفانيليا.

ولكن في منتصف القرن التاسع عشر، اكتشف أحد العبيد في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي كيفية تلقيح الفانيليا يدويا بكفاءة. ومع اعتماد المزارع الفرنسية هناك بالإضافة إلى أماكن أخرى في المحيط الهندي لهذه التقنية، فقدت المكسيك مكانتها كمنتج رئيسي للفانيليا بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ظل إنتاج الفانيليا في "بابانتلا" مزدهرا في أواخر القرن التاسع عشر، بفضل حجم الشعبية التي كان يحظى بها الآيس كريم في الولايات المتحدة.

وفي العقود التالية، ساهم انتشار الفانيليا الاصطناعية، والتنافس في الانتاج مع دولة مدغشقر - الرائدة الحالية في سوق الفانيليا - في انخفاض إنتاج الفانيليا بالمكسيك.

ويقول إيميليو كوري، وهو مؤرخ ومدير لـ "مركز كاتز للدراسات المكسيكية" في جامعة شيكاغو: "لقد تحول سوق الفانيليا إلى منتج رخيص يتم إنتاجه بكميات كبيرة، وظلت المكسيك تنافس فيه لفترة من الوقت، ولكنها لم تستطع مواكبة ذلك".

فيما تقول جوزفين لوتشهيد، الرئيسة التنفيذية لشركة "كوك فلافورينج" المتخصصة في إنتاج الفانيليا، والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تشتري معظم كمياتها من الفانيليا من مدغشقر، إن دورات الازدهار والكساد في السوق اليوم أدت إلى تأرجح سعر الفانيليا المعالجة من نحو 300 دولار للرطل إلى 7 دولارات فقط.

جدير بالذكر أن المكسيك تعد ثالث أكبر دولة منتجة للفانيليا الطبيعية في العالم، فيما تحتل إندونيسيا المركز الثاني، بحسب البيانات الصادرة في عام 2022 عن منظمة الأغذية والزراعة. وقد تم بيع معظم كميات الفانيليا الخضراء التي أنتجتها المكسيك في عام 2022، والبالغ حجمها 515 طنا محليا، وفقا للحكومة المكسيكية.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز