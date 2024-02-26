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تقرير اقتصادي يرصد نمو الناتج الصناعي السنوي في سنغافورة

2/26/2024 2:19:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1% سنويا بعد تراجعه بنسبة 4ر2% خلال الشهر السابق، رغم تراجع نمو قطاع الإلكترونيات الأساسية.

وجاء نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم والذين توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 7ر3% سنويا.

في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي مع استبعاد قطاع صناعات المستحضرات الطبية الأشد تقلبا نموا بمعدل 4ر5% سنويا بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال ديسمبر الماضي.

وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي السنغافوري تراجعا بنسبة 7ر5% خلال يناير الماضي بعد تراجعه بنسبة 4ر2% خلال ديسمبر.


وجاءت بيانات الناتج الصناعي بعد ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 7ر50 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.


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