تقرير اقتصادي يرصد نمو الناتج الصناعي السنوي في سنغافورة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري الصادرة اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر1% سنويا بعد تراجعه بنسبة 4ر2% خلال الشهر السابق، رغم تراجع نمو قطاع الإلكترونيات الأساسية.
وجاء نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم والذين توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 7ر3% سنويا.
في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي مع استبعاد قطاع صناعات المستحضرات الطبية الأشد تقلبا نموا بمعدل 4ر5% سنويا بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال ديسمبر الماضي.
وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي السنغافوري تراجعا بنسبة 7ر5% خلال يناير الماضي بعد تراجعه بنسبة 4ر2% خلال ديسمبر.
وجاءت بيانات الناتج الصناعي بعد ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في سنغافورة خلال الشهر الماضي إلى 7ر50 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
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