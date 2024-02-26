بعد فعلته ضد جماهير الشباب.. أول تحرك من النصر لإنقاذ رونالدو (فيديو)

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بحركة غير أخلاقية تجاه جمهور الشباب، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح النصر.

وسجل رونالدو هدفًا، فيما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، وعقب هدف تاليسكا الثاني له والثالث للنصر، قام رونالدو بحركة غير أخلاقية تجاه مدرجات جماهير الشباب، وتوجه حسين القحطاني لاعب الشباب لمعاتبة رونالدو على تصرفه ضد جماهير فريقه.

وأثار تصرف رونالدو ضجة واسعة في الوسط الرياضي السعودي، وانتابت جماهير الشباب حالة من الغضب الشديد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب البرتغالي، خاصة إنها ليست أول مرة يقوم فيها بالحركة نفسها.

وبحسب موقع "365" الرياضي، فإن إدارة النصر جهزت الرد، بعد علمها بتقدم نادي الشباب بشكوى ضد رونالدو إلى لجنة الانضباط، على أن يقوم مسؤولو النادي الأصفر بإرساله إلى الجهات المعنية، حال طلب منهم ردًا رسميًا على هذه الواقعة.

ويتمثل رد النصر، بأن فعلة رونالدو لم تعرض ضمن اللقطات الرسمية للمباراة، والأمر اقتصر فقط على لقطات مصورة بالهواتف المحمولة من المدرجات، ما يعني عدم صحة أي قرار يصدر ضد رونالدو بحسب اللوائح الرسمية.

وكان رونالدو قام بالفعل نفسه تجاه مشجعي الهلال، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن النصر رفع رصيده إلى 52 نقطة بعد الفوز على الشباب، في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز