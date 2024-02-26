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فيتنام تدرس إعفاء الزائرين من دول غنية من التأشيرة

2/26/2024 2:19:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين وزارات ببحث منح إعفاءات من التأشيرة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا لزائرين من دول غنية، وفقا لما ذكره بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن رئيس الوزراء تشين طلب أيضا من وزارات بحث تقديم تأشيرات دخول متعددة تتراوح مدتها من 12 إلى 36 شهرا لجذب سياح متميزين ومتقاعدين من أوروبا وشمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية والهند وبعض الدول في الشرق الأوسط.


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