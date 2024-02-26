فيتنام تدرس إعفاء الزائرين من دول غنية من التأشيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين وزارات ببحث منح إعفاءات من التأشيرة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا لزائرين من دول غنية، وفقا لما ذكره بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن رئيس الوزراء تشين طلب أيضا من وزارات بحث تقديم تأشيرات دخول متعددة تتراوح مدتها من 12 إلى 36 شهرا لجذب سياح متميزين ومتقاعدين من أوروبا وشمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية والهند وبعض الدول في الشرق الأوسط.
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