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ترك رسالة تدعو لـ «تحرير فلسطين» .. وفاة جندي أمريكي بعد إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية

2/26/2024 2:19:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فارق أرون بوشنيل الجندي بالقوات الجوية الأمريكية الحياة متأثرا بإصابات لحقت به نتيجة إضرامه النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الانترنت/واي نت/ اليوم الإثنين أن بوشنيل البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما ترك رسالة مسجلة دعا فيها إلى "تحرير فلسطين".

وكانت إدارة الإطفاء الأمريكية الكائن في نطاقها مسرح الحادث قد أكدت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن رجلا يرقد في حالة حرجة بعد أن أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة مساء يوم الأحد.

وقالت دائرة الإطفاء إن الوحدات استجابت أمس الأحد لنداءات واكتشفت رجلا مصابا بحروق أمام السفارة. ونقل إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطيرة ومهددة للحياة.


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