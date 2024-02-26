هونور تكشف عن هاتفها الذكي الجديد "ماجيك 6 برو" عالميًا، متضمنًا التحكم عن بُعد في السيارة

(MENAFN
) في يوم الأحد الموافق 25 شباط، قامت هونور، الشركة التكنولوجية الصينية، بالكشف العالمي عن أحدث منتجاتها، هاتف "ماجيك 6 برو" الذكي، جنبًا إلى جنب مع نسخة تجريبية تتميز بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي, وتتيح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين فتح وتحريك سياراتهم عن بُعد ببساطة عن طريق توجيه نظرهم إلى شاشات هواتفهم, وعلى الرغم من أنها متاحة بالفعل في الصين، تعمل هونور بنشاط على دمج هذه الوظيفة في منتجاتها التجارية على مستوى العالم.
كما تعمل العلامة التجارية الآن كشركة فرعية تابعة لشركة شنتشن زيكسين ستيت كوربوريشن بعد بيع شركة هواوي تكنولوجيز لهونور في نوفمبر 2020، وتأتي إضافة ميزات متقدمة مثل التحكم في السيارات بتقنية الذكاء الاصطناعي في وقت استراتيجي، مع سعي شركات التكنولوجيا والاتصالات إلى خلق حماس قبل انطلاق مؤتمر العالم للجوال في برشلونة في الاثنين التالي, وتعكس هذه الخطوة الجهود المشتركة في الصناعة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق النمو والابتكار.
كذلك تتجه الشركات المصنعة بشكل متزايد نحو وظائف جديدة مثل التحكم في السيارات بتقنية الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتمييز منتجاتها وجذب المستهلكين في محاولة لتنشيط سوق الهواتف الذكية، ومع الحماس المحيط بهذه التطورات، هناك تزايد في الإدراك بين الخبراء حول الآثار القانونية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
وفقًا للبيانات من الشركة الدولية لتكنولوجيا المعلومات، ظهرت كل من شركة آبل وهونور كلاعبين رئيسيين في سوق الهواتف الذكية الصينية في عام 2023، حيث حصلت آبل على حصة سوقية بنسبة 17.3 في المئة، تليها هونور بنسبة 17.1 في المئة. مع تصاعد المنافسة وتطور توقعات المستهلكين، من المتوقع أن تلعب التقنيات المتقدمة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، دورًا حيويًا في تشكيل المنظر المستقبلي لصناعة الهواتف الذكية.
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