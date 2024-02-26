استشهاد شاب متأثرا بإصابته في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، اليوم الإثنين، استشهاد الشاب مجدي عوض نبهان من مخيم جنين، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.
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