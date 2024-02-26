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جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة خلال القتال في غزة

2/26/2024 2:08:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن ضابط و4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال أمس الأحد، في الأجزاء الشمالية والجنوبية من قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة منهم، (واحد من وحدة الاستطلاع في لواء المظليين، وواحد من وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، وضابط مظلي)، في جنوب غزة، كما أصيب جنديان من الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالية في معركة شمال غزة.

وقال الجيش إنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حصيلة إجمالية بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر 580 جنديا بينهم 240 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر، فيما عدد المصابين وصل إلى 2,966، منهم 456 إصابة بحالة صعبة.

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف، في وقت قدم الجيش الإسرائيلي إلى المجلس الحربي خطته لإجلاء المدنيين من رفح قبيل عملية عسكرية مرتقبة.


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