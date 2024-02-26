قد تشمل بن غفير... واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فرض دفعة ثانية من العقوبات على مستوطنين متورطين بـ"أحداث عنف" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأحد.

وذكرت القناة أن البيت الأبيض يدرس فرض المزيد من العقوبات على مستوطنين مرتبطين بـ"أنشطة عنف ضد فلسطينيين"، علما بأن إدارة بايدن كانت قد فرضت مطلع الشهر الجاري، عقوبات على 4 مستوطنين بموجب أمر رئاسي.

وبحسب "كان 11"، فإن الإدارة الأميركية تدرس تصعيد العقوبات، وذلك عبر إدراج اسم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أو مقربين منه، بقائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وأشارت القناة إلى أن إدارة بايدن ناقشت فرض على عقوبات على بن غفير في الدفعة الأولى من العقوبات، قبل أن يتقرر استثناء الوزير الإسرائيلي من القائمة في اللحظة الأخيرة.

وأشارت القناة أن واشنطن تتحين اللحظة المناسبة للإعلان عن العقوبات التي قد تشمل بن غفير؛ علما بأن تقريرا إسرائيليا كان قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن عقوبات أميركية جديدة بحق مستوطنين ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت أنه سيتم استهداف العديد من المتطرفين الإسرائيليين بالعقوبات، لينضموا إلى الأربعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في الدفعة الأولى.

يأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، تعليقا على خطة استيطانية جديدة لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وقال إن المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعدما أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء أكثر 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس، وقال بلينكن "تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه". وهو ما وصفته تقارير بأنه تراجع عن "عقيدة بومبيو" التي أضفت غطاء أميركيا على الاستيطان.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أن واشنطن لم تعد تنظر إلى المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها "لا تتسق مع القانون الدولي"، ليغير بذلك الموقف الرسمي الذي اعتمدته واشنطن لمدة 4 عقود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إدارة بايدن "تؤكد ببساطة الخلاصة الأساسية" في هذه القضية. وأضاف "هذا موقف ظل ثابتا لدى العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية. إذا كانت هناك إدارة غير متسقة مع ذلك فهي الإدارة السابقة".