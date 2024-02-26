مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على السور الغربي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم مستوطنون ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، كذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد اسمنتية جديدة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك.

وأضافوا، ان قوات الاحتلال قامت بإقامة ثلاثة مربعات اسمنتية فوق السور، والموضوع يجري بسرعه قبيل شهر رمضان، حول فك، ونقل، واعادة تركيب وتثبيت لأبراج المراقبة، والتنصت الإسرائيلية إلى القواعد الاسمنتية المتقدمة، والمطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي، والذي يمثل في الوقت ذاته الجدار الغربي للمسجد، والواجهة الشرقية.



