مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب كاميرات مراقبة على السور الغربي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم مستوطنون ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، كذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد اسمنتية جديدة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك.
وأضافوا، ان قوات الاحتلال قامت بإقامة ثلاثة مربعات اسمنتية فوق السور، والموضوع يجري بسرعه قبيل شهر رمضان، حول فك، ونقل، واعادة تركيب وتثبيت لأبراج المراقبة، والتنصت الإسرائيلية إلى القواعد الاسمنتية المتقدمة، والمطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي، والذي يمثل في الوقت ذاته الجدار الغربي للمسجد، والواجهة الشرقية.
MENAFN26022024000205011050ID1107898261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.