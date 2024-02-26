السعودية تدعو المواطنين والمقيمين لتحري هلال رمضان يوم 10 مارس

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN- دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق 10 آذار/ مارس 2024.

وطالبت المحكمة كل من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، بإبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتأمل المحكمة“ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.