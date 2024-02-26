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جماعة الحوثي تسمح بسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل شرطاً

2/26/2024 2:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها ستسمح بسحب السفينة البريطانية "روبيمار" الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.
وأضاف الحوثي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس نشترط "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة".


تابع "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


وتأتي تغريدة الحوثي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي.


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