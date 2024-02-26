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إصابة سائق بحادث صدم وانقلاب مركبة في عمّان - فيديو

2/26/2024 2:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض سائق مركبة لإصابات مختلفة، فجر اليوم، إثر حادث صدم بجسم ثابت (سياج حديدي) وقع على شارع الاستقلال في عمّان صعوداً بالقرب من مسجد أبو بكر.
وقالت إدارة السير المركزية لـ " الوكيل الإخباري" إن صدم المركبة بالسياج أدى إلى انقلابها، موضحة أنه نتج عن الحادث إصابة السائق وحالته العامة متوسطة، وأضرار مادية بالمركبة وأضرار بالممتلكات العامة سياج حديدي.


وأشارت الإدارة إلى أنه تم تعليل سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.

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